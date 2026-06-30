В Минцифры подготовили правила работы единой базы IMEI, которая появится в России в рамках второго пакета антифрод-мер. Выяснилось, что передавать идентификаторы устройств в базу будут операторы связи и Федеральная таможенная служба. Владельцы гаджетов, купленных за границей, смогут по желанию зарегистрировать IMEI через портал «Госуслуги».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение дополнительных мер для защиты граждан и их сбережений от кибермошенников. Как мы рассказывали ранее, в начале июня второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Помимо прочего, документ предусматривает создание единой государственной базы IMEI, наполнять которую будут операторы связи и уполномоченные органы.

Как пишет «Интерфакс», в новую систему попадут сведения об идентификаторах смартфонов, планшетов, часов, модемов и другого мобильного оборудования. Операторы связи загрузят в базу данные обо всех устройствах, которые ранее регистрировались в их сетях. В свою очередь ФТС будет передавать информацию о гаджетах, ввезенных в страну. Единственное исключение касается новых устройств, купленных за границей для личного использования: их владельцы смогут по желанию зарегистрировать IMEI через «Госуслуги».

«Документ носит технический характер и не требует регистрации абонентского оборудования самими пользователями. Операторы располагают сведениями об IMEI и используют их в своей текущей работе по эксплуатации сетей связи», — подчеркивают в Минцифры и добавляют, что плата за добавление идентификатора в базу тоже не предусмотрена.

Для каждого IMEI система будет хранить статус — «разрешен», «запрещен» или «не зарегистрирован». Кроме того, в записи укажут основание для ее создания, сведения об операторе связи, передавшем информацию, а также дату и время внесения данных.

База должна будет работать круглосуточно и взаимодействовать с «Госуслугами», системами Роскомнадзора, таможенных органов, Минпромторга и операторов связи. Доступ к этой информации также получат уполномоченные госорганы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью и обеспечением безопасности.

Отдельный проект приказа описывает техническое взаимодействие операторов связи с Минцифры — ведомство станет оператором новой базы. Документ определяет форматы передачи IMEI, порядок доступа к системе, действия при сбоях и регламентных работах, а также требования к защите информации.

По расчетам авторов проекта, выполнение новых требований обойдется участникам системы более чем в 3 млрд рублей за шесть лет. Приказ должен вступить в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года.

Представители Минцифры сообщили журналистам, что создание базы необходимо для борьбы с устройствами, которые используют подменные идентификаторы, а также с незаконным ввозом электроники. Кроме того, сведения о работающих в сети устройствах планируют использовать для противодействия БПЛА.