Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании Apple и потребовала устранить дискриминационные условия для российских поисковиков, а также выполнить требования о предустановке отечественного ПО на iPhone и iPad. Если в Apple не исполнят предписание до 15 июля 2026 года, ведомство возбудит дело. По предварительной оценке ФАС, компании может грозить штраф до 4 млрд рублей.

Одна из претензий ФАС связана с поисковой системой, установленной на устройствах Apple по умолчанию. Чтобы перейти на российский поисковик, владельцу гаджета нужно вручную менять настройки. В ФАС считают, что такая схема ставит отечественных разработчиков в неравные условия и ущемляет интересы пользователей.

Кроме того, российское законодательство требует, чтобы технически сложные товары, которые продаются в стране, по умолчанию поддерживали работу с российской поисковой системой или поисковиком из другого государства — члена ЕАЭС.

Второй причиной для предупреждения стало неисполнении требований законодательства по предустановке российского ПО на устройства под управлением iOS. В частности, речь идет о национальном мессенджере Max и отечественном магазине приложений (RuStore). В ФАС сослались на Закон о защите конкуренции и предыдущие разбирательства с Apple, решения по которым подтвердили суды.

«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», — заявили представители ведомства.

В случае если Apple не выполнит требования властей в установленный срок, ФАС начнет антимонопольное разбирательство. Если по итогам дела ведомство установит нарушение закона, компании грозит штраф в размере до 4 млрд рублей.

В службе также подчеркивают, что жалобы на дискриминационные действия Apple рассматривают антимонопольные органы нескольких других стран, включая государства БРИКС.

Отметим, что предупреждение было вынесено вскоре после удаления из App Store приложений холдинга VK. В конце июня 2026 года в Apple без предупреждения удалили из магазина «Вконтакте», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен», почту Mail.ru и другие сервисы. В компании объяснили, что обязаны соблюдать санкционные ограничения, но не уточнили, о каких именно санкциях идет речь.

В ответ на это представители VK подчеркивали, что холдинг не находится в санкционных списках. В Минцифры назвали удаление приложений политически мотивированным и попросили ФАС проверить действия компании Apple. В ведомстве отдельно подчеркивали, что корпорация не выполняет требования о выборе поисковой системы и предустановке российского магазина приложений.

Похожая ситуация произошла и 3 июня 2026 года, когда из App Store был удален мессенджер Max. Тогда представители Apple тоже сослались на правила соблюдения санкций.