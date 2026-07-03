Команда Flipper Devices отреагировала на критику сообщества и пересмотрела планы по поддержке Flipper Zero. Разработчики сообщают, что выделили ресурсы на сопровождение официальной прошивки, а также продолжат рассматривать патчи и предложения от сообщества. Но теперь все запросы будут проходить через GitHub Discussions, а правила для пул-реквестов станут строже.

В блоге компании Павел Жовнер пояснил, что авторы проекта не ожидали настолько бурной реакции на новости о сокращении разработки прошивки. Многие пользователи решили, что Flipper Devices сворачивает связанную с Flipper Zero разработку ради новых устройств.

По словам Жовнера, такое решение действительно обсуждалось после выхода стабильной прошивки 1.0 в 2024 году, так как доступный прошивке объем флеш-памяти составляет всего 700 Кбайт, и разработчики быстро уперлись в этот лимит. Проблему решили с помощью динамической загрузки приложений с карты microSD (часть функций, включая основные, вынесли из прошивки в отдельные приложения).

Параллельно с этим команда стабилизировала API и SDK, чтобы разработчикам не приходилось пересобирать приложения после каждого изменения интерфейсов. После этого разработчики сочли основную работу завершенной и собирались ограничиться поддержкой инфраструктуры и исправлением критических багов, сосредоточившись на новых устройствах.

Теперь это решение пересмотрели. Все запросы на новые функции перенесут в GitHub Discussions, где пользователи смогут голосовать за наиболее важные предложения. Разработчики обещают раз в неделю просматривать самые популярные темы и брать в работу запросы, набравшие больше всего голосов.

При этом предложение должно описывать конкретную и реалистичную функцию. Общие вопросы, обсуждения и обращения за помощью по-прежнему следует размещать в Discord, на Reddit и в социальных сетях.

Изменятся и правила приема пул-реквестов. Особенно тщательно обещают проверять код, сгенерированный ИИ и затрагивающий низкоуровневые библиотеки, а также правки интерфейса, которые требуют обновления документации.

Кроме того, авторы проекта опубликуют интеграционные тесты, которыми пользуются тестировщики Flipper Devices. Запускать их придется для каждого изменения кода прошивки. Часть регрессионных проверок разработчики планируют проводить вместе с сообществом, чтобы новые патчи не ломали уже работающие функции. Правила приема пул-реквестов для Apps Catalog останутся прежними.

В сообщении подчеркивается, что команда проекта остается небольшой и по-прежнему занята созданием новых устройств, поэтому прежнего общения в чатах и на созвонах можно не ждать. Взаимодействие с разработчиками полностью переводится в асинхронный формат.

Также во Flipper Devices напомнили, что с момента проведения Kickstarter-кампании в 2020 году были выполнены все обещания, данные тогда пользователям: всем отправили оплаченные устройства, реализовали заявленные функции и построили вокруг Flipper Zero платформу с API, SDK, приложениями, скриптами и альтернативными прошивками. По словам авторов, именно активность сообщества, сложившегося вокруг проекта, заставила их пересмотреть дальнейшие планы.