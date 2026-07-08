Ког­да прог­рамма в Linux вызыва­ет printf , sleep или любую дру­гую фун­кцию из динами­чес­кой биб­лиоте­ки, ее реаль­ный адрес заранее неиз­вестен из‑за ASLR. Тем не менее вызов каким‑то обра­зом сра­баты­вает. В этой статье мы шаг за шагом раз­берем, как работа­ют механиз­мы PLT, GOT и релока­ции, прос­ледим про­цесс раз­решения адре­сов с помощью objdump , readelf и GDB, а так­же уви­дим вжи­вую, что про­исхо­дит при пер­вом и пос­леду­ющих вызовах биб­лиотеч­ной фун­кции.

В момент запус­ка прог­раммы в Linux ядро заг­ружа­ет ее в память, а динами­чес­кий ком­понов­щик под­гру­жает все необ­ходимые биб­лиоте­ки. Механизм, который мы будем раз­бирать, работа­ет оди­нако­во для любой динами­чес­кой биб­лиоте­ки, но в качес­тве при­мера мы возь­мем стан­дар­тную биб­лиоте­ку язы­ка C libc. so. 6 : она заг­ружа­ется прак­тичес­ки всег­да. Имен­но в ней лежат хорошо зна­комые нам фун­кции вро­де printf , puts или sleep .

Но тут есть заг­воз­дка. Из‑за ASLR (address space layout randomization) — защит­ного механиз­ма, который слу­чай­ным обра­зом раз­меща­ет биб­лиоте­ки в памяти, — адрес libc. so. 6 и всех фун­кций внут­ри нее меня­ется при каж­дом запус­ке. Ком­пилятор не может знать эти адре­са заранее. Как тог­да прог­рамма находит нуж­ную фун­кцию, если ее адрес ста­новит­ся известен толь­ко во вре­мя выпол­нения?

От­вет кро­ется в механиз­ме релока­ций: PLT, GOT и ленивой при­вяз­ке. Давай раз­берем­ся, как это работа­ет, на при­мере прос­той прог­раммы empty_sleep , которая вызыва­ет фун­кцию sleep( 30) и завер­шает­ся. И не толь­ко изу­чим теорию, но и уви­дим релока­ции вжи­вую с помощью отладчи­ка GDB.

Пустая программа для эксперимента

Для при­мера напишем прос­тую прог­рамму empty_sleep . Она ничего не дела­ет, толь­ко вызыва­ет sleep( 30) :

#include < unistd. h> int main ( ) { sleep ( 30 ) ; return 0 ; }

Ском­пилиру­ем ее в объ­ектный файл:

gcc -c empty_ sleep. c -o empty_ sleep. o

За­тем пос­мотрим на дизас­сем­бли­рован­ный код, но сна­чала — неболь­шое пояс­нение.

В зависи­мос­ти от того, с какими фла­гами был соб­ран GCC и glibc, вывод команд может выг­лядеть по‑раз­ному. Я покажу два вари­анта. Раз­лича­ются сме­щения в коде, наличие инс­трук­ции endbr64 и струк­тура PLT-заг­лушек. На логику релока­ций это не вли­яет.

Те­перь смот­рим дизас­сем­бли­рован­ный код:

objdump -d -M intel empty_ sleep. o

Вот пер­вый при­мер:

0000000000000000 < main>: 0: f3 0f 1e fa endbr64 4: 55 push rbp 5: 48 89 e5 mov rbp, rsp 8: bf 1e 00 00 00 mov edi, 0x1e d: e8 00 00 00 00 call 12 < main+0x12> 12: b8 00 00 00 00 mov eax, 0x0 17: 5d pop rbp 18: c3 ret

А вот вто­рой при­мер:

0000000000000000 < main>: 0: 55 push rbp 1: 48 89 e5 mov rbp, rsp 4: bf 1e 00 00 00 mov edi, 0x1e 9: e8 00 00 00 00 call e < main+0xe> e: b8 00 00 00 00 mov eax, 0x0 13: 5d pop rbp 14: c3 ret

Пер­вый при­мер — с инс­трук­цией endbr64 , вто­рой — без нее. В пер­вом слу­чае заг­лушка находит­ся по сме­щению 0xd , во вто­ром — по сме­щению 0x9 . В осталь­ном никакой раз­ницы нет.

Что здесь важ­но? Инс­трук­ция call име­ет опе­ранд 0x00 00 00 00 — заг­лушку. Ком­пилятор не зна­ет, где будет находить­ся sleep , поэто­му оставля­ет пус­тое мес­то. Четыре нулевых бай­та — это вре­мен­ный запол­нитель, который поз­же будет заменен нас­тоящим адре­сом.

Инс­трук­ция endbr64 — это часть тех­нологии Intel CET (control-flow enforcement technology) — аппа­рат­ной защиты от атак через кос­венные перехо­ды, таких как JOP (jump-oriented programming) и подоб­ных. Она не име­ет отно­шения к механиз­му релока­ций. Если твой GCC соб­ран без под­дер­жки CET, этой инс­трук­ции не будет, а сме­щение заг­лушки ока­жет­ся на четыре бай­та мень­ше. На логику релока­ций это тоже не вли­яет.

Еще раз пов­торюсь, четыре нулевых бай­та — это вре­мен­ная мет­ка. Нас­тоящий адрес будет записан поз­же, а пока ком­пилятор оста­вил запись в спе­циаль­ной таб­лице.

Как компилятор сообщает о будущих правках

Ком­пилятор записы­вает в спе­циаль­ную таб­лицу сле­дующие све­дения: по опре­делен­ному сме­щению (сра­зу пос­ле кода опе­рации e8 ) нуж­но будет впи­сать адрес фун­кции sleep . Пос­мотрим:

readelf -r empty_ sleep. o

Вы­вод:

Раздел перемещения . rela. text at offset 0x178 contains 1 entry: Смещение Инфо Тип Знач. симв. Имя симв. + Addend 00000000000e 000400000004 R_ X86_ 64_ PLT32 0000000000000000 sleep - 4

Кон­крет­ное зна­чение сме­щения зависит от раз­мера кода фун­кции main и может отли­чать­ся в тво­ем слу­чае. Глав­ное — оно ука­зыва­ет ров­но на те четыре бай­та, которые мы видели в дизас­сем­бле­ре.

Раз­берем запись по полям. Сме­щение 0xe соот­ветс­тву­ет при­меру с endbr64 . Если в тво­ем выводе endbr64 нет, сме­щение будет 0xa .

По­ле Зна­чение Рас­шифров­ка Сме­щение 0xe (или 0xa без endbr64 ) Где в сек­ции . text находит­ся заг­лушка Ин­фо (стар­шие биты) 0x0004 Ин­декс сим­вола в таб­лице сим­волов = 4 Ин­фо (млад­шие биты) 0x00000004 Тип релока­ции = R_X86_64_PLT32 Имя sleep Нуж­но под­ста­вить адрес сим­вола sleep

От­куда взял­ся индекс 4? Заг­лянем в таб­лицу сим­волов:

readelf -s empty_ sleep. o

Symbol table '. symtab' contains 5 entries: Чис: Знач Разм Тип Связ Vis Индекс имени 0: 0000000000000000 0 NOTYPE LOCAL DEFAULT UND 1: 0000000000000000 0 FILE LOCAL DEFAULT ABS empty_ sleep. c 2: 0000000000000000 0 SECTION LOCAL DEFAULT 1 . text 3: 0000000000000000 25 FUNC GLOBAL DEFAULT 1 main 4: 0000000000000000 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT UND sleep

Сим­вол номер 4 — это sleep . Его зна­чение пока 0x0 , потому что реаль­ный адрес неиз­вестен. Бук­вы UND (undefined) озна­чают, что сим­вол опре­делен где‑то вов­не, в нашем слу­чае — в биб­лиоте­ке libc. so. 6 .

Итак, в объ­ектном фай­ле у нас есть:

заг­лушка 00 00 00 00 в коде;

в коде; за­пись в таб­лице релока­ций: «по это­му сме­щению впи­сать адрес sleep ».

Даль­ше в дело всту­пает ста­тичес­кий ком­понов­щик.

Как статический компоновщик создает механизм подстановки

Про­дол­жу с пер­вым при­мером (с endbr64 ), для вто­рого вари­анта отли­чия толь­ко в сме­щени­ях. Ском­пону­ем прог­рамму:

gcc empty_ sleep. o -o empty_ sleep

Те­перь пос­мотрим на main в готовом исполня­емом фай­ле:

objdump -d -M intel empty_ sleep | grep -A10 '< main>: '

0000000000001149 < main>: 1149: f3 0f 1e fa endbr64 114d: 55 push rbp 114e: 48 89 e5 mov rbp, rsp 1151: bf 1e 00 00 00 mov edi, 0x1e 1156: e8 f5 fe ff ff call 1050 < sleep@plt> 115b: b8 00 00 00 00 mov eax, 0x0 1160: 5d pop rbp 1161: c3 ret

Ад­рес main изме­нил­ся с 0x0 на 0x1149 — ста­тичес­кий ком­понов­щик раз­местил код в финаль­ном фай­ле, добавив заголов­ки и дру­гие сек­ции. Кон­крет­ные адре­са у тебя будут дру­гими, это нор­маль­но.

Вмес­то call с нулями теперь call 1050 < sleep@plt> . Ста­тичес­кий ком­понов­щик не под­ста­вил реаль­ный адрес sleep — он и не может, ведь биб­лиоте­ка заг­ружа­ется динами­чес­ки и ее адрес ста­нет известен толь­ко при запус­ке. Вмес­то это­го он соз­дал два клю­чевых механиз­ма:

PLT (procedure linkage table) — таб­лица заг­лушек для фун­кций из динами­чес­ких биб­лиотек;

— таб­лица заг­лушек для фун­кций из динами­чес­ких биб­лиотек; GOT (global offset table) — таб­лица, куда динами­чес­кий ком­понов­щик поз­же запишет реаль­ные адре­са.

Те­перь инс­трук­ция call в main ука­зыва­ет не на sleep нап­рямую, а на запись в PLT. Что внут­ри PLT-заг­лушки? Раз­бира­емся даль­ше.

Что внутри PLT-заглушки

Сей­час покажу оба вари­анта PLT-заг­лушки, они выг­лядят по‑раз­ному, но дела­ют одно и то же.

Нач­нем с тер­минов. PLT-заг­лушка — это неболь­шой фраг­мент кода, который main вызыва­ет вмес­то нас­тоящей биб­лиотеч­ной фун­кции. Ре­зол­вер — это код динами­чес­кого ком­понов­щика, который при пер­вом вызове находит нас­тоящий адрес фун­кции в биб­лиоте­ке и записы­вает его в GOT.

Пос­мотрим на заг­лушку sleep@plt :

objdump -d -M intel --no-show-raw-insn empty_ sleep | grep -A6 '< sleep@plt>: '

Флаг --no-show-raw-insn скры­вает стол­бец с «сырыми» бай­тами — с ним вывод чище и лег­че чита­ется.

Вы­вод может выг­лядеть по‑раз­ному. В пер­вом при­мере (с endbr64 ) заг­лушка и резол­вер ока­жут­ся в раз­ных сек­циях. Во вто­ром (без endbr64 ) — объ­еди­нены в одном мес­те.

Вот при­мер, где заг­лушка и резол­вер объ­еди­нены (вто­рой при­мер из раз­дела «Пус­тая прог­рамма для экспе­римен­та», даль­ше буду называть его при­мером с тре­мя инс­трук­циями):

0000000000001030 < sleep@plt>: 1030: jmp QWORD PTR \[ rip+0x2fca] # 4000 < sleep@GLIBC_ 2. 2. 5> 1036: push 0x0 103b: jmp 1020 < _ init+0x20>

А вот при­мер, где заг­лушка и резол­вер раз­несены (пер­вый при­мер из раз­дела «Пус­тая прог­рамма для экспе­римен­та», даль­ше буду называть при­мером с раз­несен­ными инс­трук­циями):

# Секция . plt. sec — заглушка, которую вызывает main: 0000000000001050 < sleep@plt>: 1050: endbr64 1054: jmp QWORD PTR \[ rip+0x2f76] # 3fd0 < sleep@GLIBC_ 2. 2. 5> 105a: nop WORD PTR \[rax+rax\*1+0x0]

В раз­несен­ном вари­анте в заг­лушке нет ни push , ни jmp на резол­вер — толь­ко jmp в GOT и nop . Но ком­мента­рий # 3fd0 < sleep@GLIBC_2. 2. 5> под­ска­зыва­ет, что jmp обра­щает­ся к GOT по сме­щению 0x3fd0 . Заг­лянем туда:

objdump -D -M intel empty_ sleep | grep -A4 '3fd0: '

Ре­зуль­тат:

3fd0: 30 10 xor BYTE PTR \[ rax] , dl

Бай­ты 30 10 — это не коман­да xor , а млад­шие бай­ты адре­са 0x1030 , записан­ные в обратном поряд­ке (little-endian). Получа­ется, GOT ука­зыва­ет на адрес 0x1030 внут­ри сек­ции . plt . Давай пос­мотрим, что там:

objdump -d -M intel --no-show-raw-insn empty_ sleep | grep -A4 '1030: '

Мы уви­дим такой резуль­тат:

1030: endbr64 1034: push 0x0 1039: jmp 1020 < _ init+0x20> 103e: xchg ax, ax

Вот они, push и jmp на резол­вер, по адре­су 0x1030 в сек­ции . plt . Мы наш­ли их не по име­ни < sleep@plt> , а по адре­су, который лежал в GOT. GOT, в свою оче­редь, ука­зыва­ет не на заг­лушку в . plt. sec , а на код резол­вера в . plt .

Оба вари­анта реали­зуют один и тот же механизм. В пер­вом слу­чае заг­лушка и резол­вер объ­еди­нены в одном мес­те, во вто­ром — раз­несены по раз­ным сек­циям: . plt. sec содер­жит толь­ко заг­лушку (сюда при­ходит call из main ), а . plt — код резол­вера с push и jmp (сюда попада­ют толь­ко при пер­вом вызове через GOT).

Те­перь раз­берем каж­дую инс­трук­цию под­робнее.

Инструкция 1: jmp в GOT

Нач­нем раз­бирать­ся на при­мере с тре­мя инс­трук­циями:

0000000000001030 < sleep @plt>: 1030: jmp QWORD PTR \ [ rip+0x2fca] # 4000 < sleep@GLIBC_2. 2. 5> 1036: push 0x0 103b: jmp 1020 < _ init+0x20>

Инс­трук­ция jmp QWORD PTR \[ rip+0x2fca] — это переход по адре­су, который хра­нит­ся в GOT. В при­мере выше ком­мента­рий # 4000 < sleep@GLIBC_2. 2. 5> под­ска­зыва­ет, что адрес находит­ся по сме­щению 0x4000 . Имен­но туда динами­чес­кий ком­понов­щик поз­же запишет реаль­ный адрес sleep .

Но при пер­вом вызове там лежит не адрес sleep , а адрес, ука­зыва­ющий обратно на код внут­ри PLT. Заг­лянем в GOT:

objdump -D -M intel empty_ sleep | grep -A6 -E '\\. got(\\. plt) ?: '

В зависи­мос­ти от вер­сии objdump наз­вание сек­ции может быть . got или . got. plt — это одна и та же область памяти. Вывод тоже может отли­чать­ся.

Для при­мера возь­мем вари­ант с тре­мя инс­трук­циями:

Дизассемблирование раздела . got. plt: 0000000000003fe8 < _ GLOBAL_ OFFSET_ TABLE_>: 3fe8: e0 3d loopne 4027 < _ end+0x7> ... 3ffe: 00 00 add BYTE PTR \[ rax] , al 4000: 36 10 00 ss adc BYTE PTR \[ rax] , al

А вот дизас­сем­бли­рова­ние для при­мера с раз­несен­ными инс­трук­циями (как мы уже видели в раз­деле «Что внут­ри PLT-заг­лушки»):

Дизассемблирование раздела . got: 0000000000003fb8 < _ GLOBAL_ OFFSET_ TABLE_>: 3fb8: c8 3d 00 00 enter 0x3d, 0x0 ... 3fd0: 30 10 xor BYTE PTR \[ rax] , dl