Рассылка нового бумажного спецвыпуска «Хакера» уже идет полным ходом: многие читатели уже получили свои экземпляры, а остальные заказы постепенно отбывают с нашего склада. Тираж журнала, как всегда, ограничен, поэтому советуем не откладывать покупку в бэклог, чтобы потом не читать чужие отзывы с легким ощущением FOMO.

Печатные спецвыпуски «Хакера» — это полноценные глянцевые журналы, содержащие 240 полос практических материалов, технических разборов, гайдов и исследований, к которым можно возвращаться даже годы спустя. Для печатных сборников мы специально отбираем такие статьи, которые не устаревают вместе с новостной лентой.

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

В новый коллекционный сборник вошло более 20 лучших материалов «Хакера» за 2021–2022 годы.

Среди статей:

Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки

Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга

Реверс-шелл на 237 байт

Учимся фаззить исполняемые файлы Windows

Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами

И еще много интересного!

Все публикации дополнены комментариями авторов и редакторов. В них мы рассказываем о закулисных деталях работы над материалами, вспоминаем, как проводились исследования, и добавляем интересных подробностей.

Номер уже покинул типографию, и рассылка заказов идет полным ходом, так что забирай свой экземпляр, пока журналы еще есть в наличии.

Напоминаем, что первые два спецвыпуска уже распроданы полностью. Запасы тиражей остальных почти закончились на нашем складе, и мы не планируем допечатывать эти сборники.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

В третий печатный спецвыпуск вошли лучшие материалы за 2019–2021 годы, включая статьи про создание «хакерфона» с Kali, основы фаззинга, атаки на Active Directory, системы безопасности кредитных карт и многое другое.

Все публикации также сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.

Купить спецвыпуск #3

«Хакер 2025»

Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В нем мы собрали 22 лучших материала прошлого года: про автоматизацию хакерских тасков при помощи LLM, декомпилятор на нейросетях, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.