Печатные спецвыпуски «Хакера» — это полноценные глянцевые журналы, содержащие 240 полос практических материалов, технических разборов, гайдов и исследований, к которым можно возвращаться даже годы спустя. Для печатных сборников мы специально отбираем такие статьи, которые не устаревают вместе с новостной лентой.
Спецвыпуск #4 (2021–2022)
В новый коллекционный сборник вошло более 20 лучших материалов «Хакера» за 2021–2022 годы.
Среди статей:
- Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки
- Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга
- Реверс-шелл на 237 байт
- Учимся фаззить исполняемые файлы Windows
- Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами
- И еще много интересного!
Все публикации дополнены комментариями авторов и редакторов. В них мы рассказываем о закулисных деталях работы над материалами, вспоминаем, как проводились исследования, и добавляем интересных подробностей.
Номер уже покинул типографию, и рассылка заказов идет полным ходом, так что забирай свой экземпляр, пока журналы еще есть в наличии.
Напоминаем, что первые два спецвыпуска уже распроданы полностью. Запасы тиражей остальных почти закончились на нашем складе, и мы не планируем допечатывать эти сборники.
Спецвыпуск #3 (2019–2021)
В третий печатный спецвыпуск вошли лучшие материалы за 2019–2021 годы, включая статьи про создание «хакерфона» с Kali, основы фаззинга, атаки на Active Directory, системы безопасности кредитных карт и многое другое.
Все публикации также сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.
«Хакер 2025»
Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В нем мы собрали 22 лучших материала прошлого года: про автоматизацию хакерских тасков при помощи LLM, декомпилятор на нейросетях, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.
Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.