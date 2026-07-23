Вымогательская группировка Anubis взяла на себя ответственность за недавнюю атаку на молочный бренд Coca-Cola — Fairlife. Хакеры утверждают, что зашифровали инфраструктуру компании и похитили около 1 Тбайт корпоративных данных, которые теперь угрожают опубликовать.

Напомним, что в середине июля 2026 года представители Coca-Cola уведомили власти о том, что из-за вымогательской атаки компании пришлось временно остановить производство на всех предприятиях Fairlife в США. Под этим брендом выпускается ультрафильтрованное молоко, протеиновые коктейли и другие питательные напитки, которые продаются по всей территории США.

В компании заявляли, что злоумышленники получили доступ к части инфраструктуры, включая системы, связанные с производством. Однако в Coca-Cola подчеркивали, что атака не повлияла на качество и безопасность продукции.

На тот момент не сообщалось, сопровождался ли взлом кражей данных, поступало ли от злоумышленников требование о выплате выкупа, и какая группировка могла стоять за этой атакой.

Теперь информация о взломе Fairlife появилась на сайте хак-группы Anubis. Вымогатели требуют, чтобы представители компании начали переговоры до конца текущей недели, а в противном случае угрожают выложить похищенные данные в открытый доступ.

По словам хакеров, они проникли в сеть Fairlife и зашифровали системы Nutanix (платформа для управления виртуальной инфраструктурой) примерно за неделю до того, как Coca-Cola публично раскрыла информацию об инциденте.

«Мы атаковали их системы неделю назад. Через несколько дней они сообщили об инциденте, даже не попытавшись выполнить инструкции, которые мы оставили в их сети. Мы полностью зашифровали их системы Nutanix. Без нашего ключа восстановить их не получится», — заявили представители Anubis изданию BleepingComputer.

Журналисты отмечают, что проверить правдивость заявлений группировки пока не удалось. Неизвестно, действительно ли хакеры зашифровали инфраструктуру Nutanix и похитили данные. Представители Coca-Cola отказались комментировать заявления вымогателей.

Группировка Anubis работает по модели «вымогатель как услуга» (Ransomware-as-a-Service, RaaS) и появилась в декабре 2024 года. Группировка атакует организации из разных отраслей по всему миру, сочетая шифрование файлов с кражей данных и последующим шантажом.

В 2025 году операторы Anubis добавили в свой арсенал вайпер, который уничтожает файлы жертв и лишает их возможности восстановить данные даже в случае устранения последствий от атаки шифровальщика.