В Минцифры разработали проект доктрины по борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, которые совершаются с использованием информационных технологий. Документ охватывает период до 2035 года и уже опубликован для общественного обсуждения. Сама по себе доктрина не вводит новых запретов, но задает направления для будущих законов и технических решений.

Доктрина охватывает не только проблемы телефонного и банковского мошенничества, но и компьютерные атаки, наркоторговлю через теневые ресурсы, преступления против несовершеннолетних, а также экстремистскую и террористическую деятельность в интернете.

Документ гласит, что, по данным МВД РФ, в 2025 году количество ИТ-преступлений снизилось на 11,8% (с 765 400 до 675 400). Однако авторы проекта считают, что действующую систему все равно нужно перестраивать, поскольку инструменты злоумышленников постоянно развиваются.

Реализацию доктрины разделили на три этапа. В 2027–2028 годах власти планируют подготовить нормативную базу, определить показатели эффективности и протестировать отдельные технологии. В 2029–2030 годах появятся организационные и технические механизмы противодействия. Заключительный этап, рассчитанный на 2031–2035 годы, отведен под их развитие и доработку.

В центре новой системы должна оказаться государственная антифрод-платформа, запущенная 1 марта 2026 года. Она объединяет правоохранительные органы, ЦБ РФ, банки, операторов связи и цифровые платформы, чтобы участники могли обмениваться обезличенными сигналами о мошенниках и их жертвах, а также автоматически блокировать подозрительные действия почти в режиме реального времени. В документе такой подход называют общим «цифровым иммунитетом».

Кроме того, отдельный раздел доктрины посвящен возврату похищенных мошенниками денег. В Минцифры предлагают законодательно закрепить механизм «обратного взыскания»: банки смогут совместно принимать решение о возврате перевода и списывать средства со счетов получателей, связанных с мошеннической схемой. Также обсуждаются единые сроки возврата средств, рейтинги эффективности антифрод-систем, отраслевые стандарты защиты и обязательный антифрод-аудит отдельных организаций.

Еще одна часть проекта описывает так называемый «цифровой токен». Предполагается, что это будет не обычный идентификатор, а криптографический отпечаток данных о человеке, которые хранятся у разных участников системы. Создавать единую базу персональных данных при этом не планируется: сведения должны оставаться у банков, операторов и платформ, а токен станет связующим элементом. По замыслу авторов, компрометация аккаунта или платежного инструмента в одной системе должна запускать защитную реакцию во всех остальных.

Авторы документа считают, что в будущем такая технология сможет обеспечить «бесшовную» проверку личности и даже снизить зависимость от двухфакторной аутентификации. Дополнительным фактором защиты станет биометрия, использование которой обещают оставить добровольным.

Также проект предусматривает создание на базе ЕСИА платформы для управления согласиями на обработку персональных данных и внедрение механизмов идентификации без передачи самих данных. Отдельно авторы доктрины предлагают проработать возможность введения специальности «антифрод-специалист».

Доктрина Минцифры продолжает курс действующих антифрод-инициатив. К примеру, в июне 2026 года Госдума приняла второй пакет поправок, который включает создание единой базы IMEI и ограничение количества банковских карт до 20 на одного человека. Основная часть этих мер должна заработать в марте 2027 года, а Минцифры уже готовит третий пакет антифрод-мер.