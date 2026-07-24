Первые два выпуска ежеквартального «Хакера» уже отпечатаны, а третий готовится к выходу в сентябре. На этот раз одной из центральных тем номера станут роутеры и сети: наши авторы доберутся до прошивки устройства через физический доступ, исследуют инфраструктуру провайдера и настроят одновременное подключение к нескольким сетям. До передачи журнала в типографию действует специальная цена — 1500 рублей за экземпляр.

#3: собираем предзаказы

В третьем выпуске мы соберем 240 полос лучших материалов «Хакера» за последние месяцы, в числе которых будут практические руководства, исследования и технические разборы.

Среди статей третьего номера:

  • Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.
  • Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.
  • Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.
  • Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.
  • Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.
  • Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.

Обрати внимание: на время сбора предварительных заказов цена третьего номера составляет 1500 рублей. По мере приближения к релизу стоимость будет расти, поэтому выгоднее оформить предзаказ заранее.

#2: готов к отправке

Каждый экземпляр второго ежеквартального выпуска приезжает в брендированной коробке, которая защищает журнал во время доставки и превращает посылку в настоящий коллекционный артефакт. Кроме того, вместе со вторым номером ты получаешь бонус: отдельный бумажный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.

Среди статей второго номера:

  • Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
  • Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
  • Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.
  • Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
  • Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

Так как номер уже отпечатан и хранится на нашем складе, доставку не придется ждать долго.

#1: еще в продаже

Первый ежеквартальный выпуск, с которого началось возвращение «Хакера» к регулярному печатному формату. В журнал вошло более 20 материалов — от вводных руководств по сетевой разведке до исследований железа и хардкорных технических разборов.

Тираж ограничен, но у нас еще остались экземпляры, доступные для заказа.

Среди статей первого номера:

  • Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
  • Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
  • Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.
  • Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
  • Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Все номера сразу

Не хочешь отслеживать новые предзаказы и остатки тиражей? В магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков.

Первый и второй номера уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. В результате к концу года ты получишь полную бумажную подшивку ежеквартальных выпусков «Хакера».

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.

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