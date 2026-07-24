#3: собираем предзаказы
В третьем выпуске мы соберем 240 полос лучших материалов «Хакера» за последние месяцы, в числе которых будут практические руководства, исследования и технические разборы.
Среди статей третьего номера:
- Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.
- Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.
- Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.
- Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.
- Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.
- Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.
Обрати внимание: на время сбора предварительных заказов цена третьего номера составляет 1500 рублей. По мере приближения к релизу стоимость будет расти, поэтому выгоднее оформить предзаказ заранее.
#2: готов к отправке
Каждый экземпляр второго ежеквартального выпуска приезжает в брендированной коробке, которая защищает журнал во время доставки и превращает посылку в настоящий коллекционный артефакт. Кроме того, вместе со вторым номером ты получаешь бонус: отдельный бумажный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.
Среди статей второго номера:
- Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
- Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.
Так как номер уже отпечатан и хранится на нашем складе, доставку не придется ждать долго.
#1: еще в продаже
Первый ежеквартальный выпуск, с которого началось возвращение «Хакера» к регулярному печатному формату. В журнал вошло более 20 материалов — от вводных руководств по сетевой разведке до исследований железа и хардкорных технических разборов.
Тираж ограничен, но у нас еще остались экземпляры, доступные для заказа.
Среди статей первого номера:
- Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
- Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
- Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.
- Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
- Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.
Все номера сразу
Не хочешь отслеживать новые предзаказы и остатки тиражей? В магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков.
Первый и второй номера уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. В результате к концу года ты получишь полную бумажную подшивку ежеквартальных выпусков «Хакера».
Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.