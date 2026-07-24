Первые два выпуска ежеквартального «Хакера» уже отпечатаны, а третий готовится к выходу в сентябре. На этот раз одной из центральных тем номера станут роутеры и сети: наши авторы доберутся до прошивки устройства через физический доступ, исследуют инфраструктуру провайдера и настроят одновременное подключение к нескольким сетям. До передачи журнала в типографию действует специальная цена — 1500 рублей за экземпляр.

#3: собираем предзаказы

В третьем выпуске мы соберем 240 полос лучших материалов «Хакера» за последние месяцы, в числе которых будут практические руководства, исследования и технические разборы.

Среди статей третьего номера:

Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.

Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.

Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.

Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.

Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.

Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.

Обрати внимание: на время сбора предварительных заказов цена третьего номера составляет 1500 рублей. По мере приближения к релизу стоимость будет расти, поэтому выгоднее оформить предзаказ заранее.

#2: готов к отправке

Каждый экземпляр второго ежеквартального выпуска приезжает в брендированной коробке, которая защищает журнал во время доставки и превращает посылку в настоящий коллекционный артефакт. Кроме того, вместе со вторым номером ты получаешь бонус: отдельный бумажный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.

Среди статей второго номера:

Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.

Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.

Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.

Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.

Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

Так как номер уже отпечатан и хранится на нашем складе, доставку не придется ждать долго.

#1: еще в продаже

Первый ежеквартальный выпуск, с которого началось возвращение «Хакера» к регулярному печатному формату. В журнал вошло более 20 материалов — от вводных руководств по сетевой разведке до исследований железа и хардкорных технических разборов.

Тираж ограничен, но у нас еще остались экземпляры, доступные для заказа.

Среди статей первого номера:

Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Все номера сразу

Не хочешь отслеживать новые предзаказы и остатки тиражей? В магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков.

Первый и второй номера уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. В результате к концу года ты получишь полную бумажную подшивку ежеквартальных выпусков «Хакера».

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.