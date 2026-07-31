Исследователи из компании Nebula Security раскрыли детали уязвимости CVE-2026-10702 в JIT-компиляторе Firefox. Для атаки достаточно было открыть специально подготовленную страницу, и со стороны жертвы не требовалось никаких изменений настроек, кликов или других действий. Проблема также затрагивала Tor Browser, если он работал на базе уязвимой версии Firefox.

Как объясняют исследователи, уязвимость позволяла выполнять произвольный код внутри процесса рендеринга браузера. Однако этот процесс работает в песочнице, поэтому сама по себе CVE-2026-10702 не предоставляла атакующему полного контроля над системой.

Специалисты Mozilla устранили эту проблему с релизом Firefox 151.0.3. Баг появился в коде после выхода Firefox 147 и присутствовал в браузере вплоть до появления версии 151.0.3. Таким образом, уязвимыми считаются все стабильные релизы Firefox от 147 до 151.0.2 включительно. В Firefox ESR 140.12 проблемный код отсутствовал, а также в бюллетене Mozilla не упоминается ESR-ветка.

Точный список затронутых версий Tor Browser пока не установлен, но, по словам экспертов Nebula Security, проблема присутствовала во всех релизах, основанных на уязвимых версиях Firefox.

Исследователи отмечают, что использовали проблему CVE-2026-10702 как первый этап в цепочке атаки IonStack, созданной для компрометации ARM64-девайса под управлением Android 17. Так, на первом этапе эта атака использует уязвимость CVE-2026-10702, а затем эксплуатирует уязвимость GhostLock (CVE-2026-43499) в ядре Linux для получения root-доступа. В результате цепочка эксплуатации начиналась с перехода по вредоносной ссылке, который приводил к компрометации браузера, и завершалась полной компрометацией системы.

Теперь специалисты опубликовали PoC-эксплоит и отмечают, что браузерный баг не привязан к ARM, и в случае x86 эксплуатация может давать даже более стабильный результат, хотя полную цепочку атаки для этой архитектуры исследователи еще не завершили.

Корень проблемы CVE-2026-10702 связан с операцией MObjectToIterator, если она запущена с параметром skipRegistration: JIT-компилятор ошибочно считал ее обычным чтением памяти. Однако эта операция могла изменить структуру объекта и освободить участок памяти, на который все еще ссылался JIT-компилятор. В результате браузер продолжал работать с уже недействительным указателем, а эксплоит использовал эту ошибку, чтобы получить произвольный доступ к памяти процесса Firefox на чтение и запись.

В исправлении разработчики Mozilla устранили неверную классификацию операции ObjectToIterator. Теперь JIT-компилятор учитывает, что она может менять состояние объекта, и не использует указатель повторно для уже освобожденной памяти.