Судя по официальному FAQ, Google планирует освободить устройства в подсанкционных странах от обязательной верификации разработчиков Android. Пользователи в таких регионах по-прежнему смогут устанавливать любые APK, однако местные разработчики фактически лишатся возможности распространять свои приложения в других странах.

Напомним, что обязательную верификацию разработчиков (Developer Verification) Android-приложений в Google анонсировали в августе 2025 года. Тогда стало известно, что новые правила будут распространяться не только на приложения из Google Play, но и на софт из сторонних источников: приложения неверифицированных разработчиков перестанут устанавливаться на сертифицированные Android-устройства с сервисами Google и Play Protect.

Для прохождения проверки разработчикам потребуется подтвердить личность и заплатить взнос. В компании объясняли ужесточение правил борьбой с малварью и финансовым мошенничеством, ведь скамеры нередко убеждают своих жертв отключать защиту и вручную устанавливать вредоносные APK.

Эта инициатива вызвала шквал критики со стороны сообщества. Разработчики усмотрели в ней попытку Google усилить контроль над открытой экосистемой Android, а представители F-Droid и вовсе предупреждали, что новые требования могут поставить под угрозу само существование альтернативных магазинов приложений.

После массового недовольства в Google частично смягчили правила: в компании пообещали предусмотреть бесплатные упрощенные аккаунты для студентов, энтузиастов и авторов приложений для небольшой аудитории, сохранили установку через ADB и анонсировали режим Advanced flow, предназначенный для «опытных пользователей». Этот режим позволит устанавливать даже неверифицированные приложения из сторонних источников, однако для этого придется включить режим разработчика и подождать 24 часа.

Уже 30 сентября 2026 года верификация разработчиков заработает в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде (где наиболее распространены мошеннические схемы с установкой приложений), а в 2027 году ее планируют развернуть по всему миру. После этого Android-устройства с сервисами Google будут блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков.

Как уже было сказано выше, чтобы пройти верификацию, разработчикам придется предоставить Google удостоверение личности и заплатить взнос. Однако для жителей стран и территорий, подпадающих под санкции США, такой возможности не предусмотрено.

Как сообщают журналисты издания Ars Technica, недавно они обнаружили в FAQ для разработчиков вопрос: «Как эта программа повлияет на разработчиков в странах, находящихся под санкциями?» Судя по приведенному компанией ответу, устройства в подсанкционных регионах будут избавлены от новых проверок:

«Устройства в таких странах будут исключены из проверок в рамках верификации разработчиков Android. Благодаря этому все разработчики смогут и дальше распространять приложения в этих регионах без верификации, однако пользователи не получат дополнительных преимуществ в области безопасности, которые предоставляет программа».

Однако эта формулировка оставляла открытым главный вопрос: смогут ли местные разработчики пройти верификацию добровольно и публиковать приложения для международной аудитории.

Представитель Google сообщил журналистам Ars Technica, что такой возможности не предусмотрено.

Таким образом, после запуска новой системы приложения разработчиков из подсанкционных стран останутся доступны главным образом внутри этих регионов, где верификация отключена. За пределами этих стран установка может быть заблокирована или сильно усложнена.

Журналисты отмечают, что в качестве альтернативы Google предлагает использовать уже упомянутый Advanced flow. Однако для активации возможности установки приложений из сторонних источников потребуется пройти несколько этапов, включая пугающие предупреждения и обязательное ожидание в течение суток. То есть большинство пользователей, вероятно, даже не узнают о существовании такой возможности.

В результате в Android возникнет двухуровневая система: приложения верифицированных разработчиков сможет установить практически любой пользователь, а прочие приложения будут доступны лишь узкой аудитории.

При этом в подсанкционных странах sideloading останется более свободным, так как многие смартфоны в эти страны импортируются из регионов, где Google работает официально, и устройства имеют полноценную сертификацию.

Журналисты полагают, что таким способом в Google пытаются обойти юридическую проблему: компания не может проверять разработчиков из санкционных регионов, однако не намерена отказываться от новой системы верификации. Поэтому проверки в таких странах просто отключат. Издание резюмирует, что в итоге возможность распространять Android-приложения по всему миру будет зависеть, в том числе, от санкционных решений Министерства финансов США.