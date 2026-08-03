Компания eBay согласилась выплатить 46,15 млн долларов США супругам Ине Штайнер (Ina Steiner) и Дэвиду Штайнеру (David Steiner), которых сотрудники eBay преследовали и запугивали в 2019 году. С учетом выплат бывших топ-менеджеров и пожертвований общая сумма урегулирования этого конфликта составит 55,7 млн долларов США.

Напомним, что впервые эта история получила огласку в 2020 году, когда сотрудники eBay стали фигурантами странного судебного разбирательства. Суть конфликта заключалась в том, что супруги Ина и Дэвид Штайнеры управляли сайтом EcommerceBytes, где нередко публиковали критические материалы о работе eBay. Как оказалось, эта активность вызывала недовольство руководства онлайн-аукциона, и в итоге сотрудникам службы безопасности компании было поручено развернуть против супругов полноценную кампанию травли.

Штайнерам присылали живых тараканов, похоронный венок, книгу о том, как пережить смерть супруга, и окровавленную маску свиньи. Супруги получали угрозы по электронной почте и в Twitter, их доксили, а от их имени размещали объявления с приглашениями для свингеров. Хуже того, за ними следили в реальности и пытались установить GPS-трекер на их машину.

Еще в 2020 году Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшим сотрудникам и подрядчикам eBay, которые участвовали в этой кампании. Всего фигурантами уголовного дела стали семь человек, и все они признали свою вину. В результате бывших руководителей службы безопасности eBay приговорили к тюремным срокам, еще двое фигурантов этого дела получили по году домашнего ареста, а последнему зачли время, уже проведенное под стражей, и назначили год под надзором властей.

Однако на этом разбирательство не закончилось. В 2021 году Штайнеры подали гражданский иск против самой компании eBay, нескольких ее бывших топ-менеджеров и других участников травли. По версии истцов, бывший CEO Девин Вениг (Devin Wenig) требовал «разобраться» с Иной Штайнер, экс-директор по коммуникациям Стив Уаймер (Steve Wymer) призывал прекратить публикации на сайте «любой ценой», а бывшая вице-президент по глобальным операциям Венди Джонс (Wendy Jones) поручила службе безопасности «по-тихому» решить проблему и не посвящать ее в детали. При этом уголовных обвинений Венигу, Уаймеру и Джонс не предъявляли.

Как теперь сообщили в юридической фирме Scalli Murphy Law, представляющей интересы Штайнеров, eBay согласилась выплатить супругам основную часть компенсации в размере 46,15 млн долларов США. Еще 2 млн долларов США поступят от бывшего CEO компании Девина Венига, 500 000 долларов — от экс-вице-президента по глобальным операциям Венди Джонс, а 50 000 долларов — от бывшего директора по коммуникациям Стива Уаймера.

Кроме того, представители eBay обязуются направить 6 млн долларов США различным благотворительным организациям, а Вениг пожертвует еще 1 млн долларов фонду, который защищает свободу слова и свободу прессы, гарантированные Первой поправкой к Конституции США. Пожертвование будет сделано от имени Ины Штайнер.

Стороны не стали засекречивать условия соглашения. Кроме того, нынешнее руководство eBay обязали публично осудить действия бывших руководителей и корпоративную культуру компании в 2019 году. В итоге представители eBay назвали произошедшее «неправильным и отвратительным», осудили причастных к случившемуся сотрудников и признали, что внутренняя переписка Венига, Джонс и Уаймера была «непрофессиональной».

Следует отметить, что Вениг по-прежнему настаивает на том, что преследование Штайнеров было организовано тайно и без его ведома. В 2020 году в eBay также заявляли, что не нашли никаких доказательств того, что бывший CEO заранее знал о планах своих сотрудников или санкционировал их действия.

После этого урегулирования Штайнеры согласились отозвать гражданский иск, о чем Ина сообщила на страницах по-прежнему работающего сайта EcommerceBytes.