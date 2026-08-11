С 1 марта 2027 года российские банки будут обязаны блокировать переводы, если на устройстве клиента обнаружено вредоносное ПО. Новое правило распространяется на операции по банковским картам, переводы электронных денег и через Систему быстрых платежей (СБП).

Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом № 210-ФЗ от 26 июня 2026 года. Согласно документу, банки должны будут встроить в свои мобильные приложения и официальные сайты сертифицированные средства защиты, способные обнаруживать вредоносное ПО до проведения перевода.

Если такая система обнаружит вредоносный код, банк должен будет заблокировать операцию и сообщить клиенту о причине отказа. Сделать перевод можно будет с другого устройства или лично в отделении банка.

Как сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в случае обнаружения вредоносного ПО операторы перевода должны сразу проверять и останавливать транзакцию. После этого банк сможет запросить у клиента подтверждение операции.

При этом устанавливать средства защиты непосредственно на устройство клиента банки смогут только с его согласия. Соответствующее условие должно появиться в договорах: клиент сможет согласиться на такую защиту или отказаться от нее. Договоры с действующими клиентами банки должны обновить до 1 сентября 2027 года и до этого же срока запросить их согласие или отказ.

Напомним, что с января 2026 года банки уже проверяют денежные переводы по ряду признаков, которые могут указывать на возможное мошенничество. В частности, подозрительным считается перевод через СБП на сумму от 200 000 рублей со своего счета в одном банке на свой счет в другом, если в течение суток после этого деньги отправляются третьему лицу.

Как ранее сообщал «Коммерсант», расширение антифрод-механизмов привело к заметному росту числа временных блокировок. По оценкам экспертов, только за первые недели 2026 года банки временно заблокировали от двух до трех миллионов карт и счетов физлиц (при этом ранее в среднем блокировалось около 330 000 переводов в месяц).

Новые правила входят во второй пакет антифрод-мер, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе прочего закон предусматривает компенсацию ущерба клиенту, если банк получил необходимые сведения о мошеннической операции, но не остановил перевод вовремя.