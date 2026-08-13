Он наблюдал за автором сообщения с апреля и собирал образцы малвари, отслеживал жертв, документировал каждый шаг. Оператор активной ransomware-группировки под псевдонимом Devman прекрасно понимал, что человек на том конце переписки изучает его и пишет о нем отчеты. И все равно вышел на контакт.
Дальше было еще необычнее. На протяжении нескольких месяцев они переписывались, разговаривали голосом. Оператор рассказывал об атаках в реальном времени, объяснял свои решения. За несколько дней до публичного запуска собственной платформы он прислал Ди Маджо ссылку и спросил, что тот о ней думает. Так «карьера» Devman постепенно стала одной из самых задокументированных в истории ransomware-расследований. В наше время редко бывает, что хакер сам хочет, чтобы о нем знали!
За десять месяцев, с апреля 2025-го по февраль 2026-го, Devman атаковал 187 организаций в двадцати с лишним странах. Выкупы он требовал в диапазоне от 60 тысяч до 91 миллиона долларов. И прошел путь от наемника до владельца собственной преступной платформы.
Рансомварью редко занимаются одиночки. Сейчас это индустрия с разделением труда, и работает она по модели RaaS — ransomware-as-a-service. Разработчик пишет малварь и сдает ее в аренду. Аффилиаты‑арендаторы находят жертву, взламывают сеть, шифруют данные, ведут переговоры. Добычу делят обычно так: 80% забирает аффилиат, 20% — разработчик, но с многих аффилиатов сразу. Похоже на франшизу, когда центр дает инструмент и инфраструктуру, а исполнители делают грязную работу.
Аффилиат не пишет код и не поднимает командную инфраструктуру. Все уже готово, его дело — войти в периметр и запустить шифрование. Однако большинство операторов так и остаются на этой ступени годами. Создать собственную платформу и написать малварь, выстроить инфраструктуру, завербовать новых аффилиатов под свой бренд — это уже совсем другой уровень. Devman прошел его меньше чем за полгода и описывал каждый шаг человеку, который вел о нем досье.
Все началось в феврале 2022 года, когда в открытый доступ утек исходный код Conti — одной из самых продуманных ransomware-операций своего времени (если читаешь новости на «Хакере», наверняка о ней слышал). Когда код разошелся по рукам, это перекроило весь рынок: Black Basta взял его за основу в 2022 году, DragonForce — в 2023-м. Утекшие чат‑логи Black Basta позже зафиксировали прямые связи его лидера с администратором LockBit.
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