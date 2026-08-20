На прошлой неделе компания Apple предупредила пользователей в 110 странах о возможных атаках с применением коммерческого шпионского ПО. Правозащитники и ИБ-специалисты сходятся во мнении, что эта волна уведомлений была необычно масштабной.

Представители Apple не сообщают, какое количество пользователей получило подобные предупреждения. Известно лишь, что впервые компания начала рассылать такие уведомления в конце 2021 года и с тех пор не раз оповещала потенциальных жертв кибератак более чем в 150 странах.

Эти предупреждения касаются использования коммерческого шпионского ПО, которое обычно применяется для направленных атак. Как правило, целями таких взломов становятся журналисты, активисты, политики и дипломаты, которых атакуют в силу их рода деятельности или статуса.

В Apple подчеркивают, что рассылают такие предупреждения только при высокой уверенности в том, что пользователь действительно стал целью атаки, и поэтому игнорировать их не стоит. При этом в компании не называют возможных заказчиков и исполнителей таких атак, а также не связывают предупреждения с конкретными хак-группами или странами.

В Apple не сообщают, какие именно индикаторы приводят к отправке оповещения, потому как эта информация могла бы помочь разработчикам шпионского ПО адаптировать свои инструменты и тактики.

Как сообщил изданию TechCrunch руководитель службы помощи по вопросам цифровой безопасности в организации Access Now Мохаммед Аль-Маскати (Mohammed Al-Maskati), после последней рассылки предупреждений от Apple за помощью обратилось рекордное количество людей: на 30–40% больше, чем обычно.

Старший исследователь The Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон (John Scott-Railton) подтвердил журналистам, что ранее не наблюдалось такого количества публичных сообщений из разных стран о полученных предупреждениях от Apple. При этом он отметил, что лишь небольшая часть пользователей открыто рассказывает о получении подобных уведомлений, и поэтому реальное число затронутых пользователей может быть значительно выше.

Впрочем, по мнению журналистов, пользователи могут массово писать о получении оповещений и по другой причине. Дело в том, что в этом году представители Apple расширили способы доставки этих предупреждений: теперь они появляются на экране блокировки iPhone и в настройках, приходят на email-адрес, связанный с аккаунтом Apple, а также отображаются на странице аккаунта в браузере. То есть эти сообщения стало сложнее пропустить или проигнорировать.

Получателям уведомлений рекомендуют как можно скорее обновить систему, защитить устройство код-паролем, Touch ID или Face ID, включить двухфакторную аутентификацию и Stolen Device Protection, устанавливать приложения только из доверенных источников и не открывать подозрительные ссылки и вложения.

Отдельно в компании рекомендуют активировать Lockdown Mode — режим усиленной защиты, предназначенный именно для пользователей, которые могут стать жертвами сложных таргетированных атак.