Как известно, в ИТ и ИБ невозможно однажды научиться всему. Технологии и инструменты постоянно меняются, появляются новые классы атак и уязвимостей, вчерашние решения устаревают, а привычные подходы приходится пересматривать. Подписка на «Хакер» — это отличный способ регулярно пополнять знания и не выпадать из контекста.

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Мы стараемся делать материалы разного уровня: от тех, с которых удобно начинать знакомство с новой темой, до серьезных технических статей для уже состоявшихся специалистов. Основная идея заключается в том, что подписка на «Хакер» должна не просто давать полный доступ к сайту, а служить постоянным источником новых знаний и идей для наших читателей.

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