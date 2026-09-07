В Active Directory пра­во записи в атри­бут SPN мож­но прев­ратить в зах­ват домена, что я сегод­ня и про­демонс­три­рую. По пути раз­берем цепоч­ку из ком­про­мета­ции ста­рой машин­ной учет­ной записи Pre-Windows 2000, чте­ния пароля gMSA, вхо­да по WinRM, SOCKS-тун­неля во внут­реннюю сеть, рет­ран­сля­ции NTLM для нас­трой­ки делеги­рова­ния и дам­па сек­ретов с про­межу­точ­ного сер­вера.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Pirate с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный, опе­раци­онная сис­тема — Windows.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не под­клю­чай­ся с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.244.95 pirate.htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам выдали учет­ные дан­ные с пра­вами поль­зовате­ля домена.

Информация о машине
Ин­форма­ция о машине

Вы­дан­ные кре­ды: pentest/p3nt3st2025!&.

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 14 откры­тых пор­тов:

  • 80 — веб‑сер­вер Microsoft IIS 10.0;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся служ­бами DCOM и Microsoft Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL/TLS;
  • 2179 — Hyper-V VMConnect (vmrdp) — намек на вир­туаль­ные машины на кон­трол­лере домена;
  • 3268 (LDAP) — дос­туп к гло­баль­ному катало­гу;
  • 3269 (LDAPS) — гло­баль­ный каталог через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

В выводе Nmap так­же вид­но, что вре­мя рас­ходит­ся с DC при­мер­но на семь часов, поэто­му все Kerberos-опе­рации будем обо­рачи­вать в faketime -f '+7h', ина­че получим KRB_AP_ERR_SKEW.

Про­писы­ваем в /etc/hosts име­на DC.

10.129.244.95 pirate.htb DC01.pirate.htb DC01

Пер­вым делом про­веря­ем выдан­ные учет­ные дан­ные с помощью NetExec.

nxc smb pirate.htb -u pentest -p 'p3nt3st2025!&'
Результат валидации учетных данных
Ре­зуль­тат валида­ции учет­ных дан­ных
 

Точка входа

У нас есть домен­ная учет­ная запись, а зна­чит, мы можем соб­рать информа­цию о домене с помощью BloodHound. Для сбо­ра дан­ных будем исполь­зовать RustHound-CE.

Справка: BloodHound

Ути­лита BloodHound на осно­ве теории гра­фов выяв­ляет скры­тые и зачас­тую неп­редна­мерен­ные вза­имос­вязи в сре­де Active Directory. Ее мож­но исполь­зовать, что­бы лег­ко иден­тифици­ровать очень слож­ные пути ата­ки. Помимо самой ути­литы, которая поз­воля­ет прос­матри­вать граф, сущес­тву­ет часть, заг­ружа­емая на уда­лен­ный хост для сбо­ра информа­ции. Она быва­ет в вер­сиях для раз­ных ОС и на раз­ных язы­ках прог­рамми­рова­ния.

faketime -f '+7h' ./rusthound-ce -d pirate.htb -u pentest -p 'p3nt3st2025!&' -i 10.129.244.95 -c All -z
Граф BloodHound
Граф BloodHound

К сожале­нию, BloodHound ничего инте­рес­ного не показы­вает. Но у нас есть домен­ная учет­ная запись, а зна­чит, мы можем про­верить, нет ли учет­ных записей, уяз­вимых для ата­ки Pre2k. Это учет­ные записи компь­юте­ров, соз­данные в доменах до Windows 2000, которые исполь­зуют упро­щен­ную аутен­тифика­цию: у таких учет­ных записей пароль час­то сов­пада­ет с име­нем самой учет­ной записи без $.

faketime -f '+7h' nxc ldap pirate.htb -u pentest -p 'p3nt3st2025!&' -M pre2k
Результат Pre2k
Ре­зуль­тат Pre2k

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