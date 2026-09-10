Разбираться в веб-пентесте проще, когда перед глазами есть понятный маршрут: что изучать сначала, куда двигаться дальше и как закреплять теорию. Именно по такому принципу строится курс « Пентест WEB », созданный «Хакером» и лабораторией «Хаксет»: тебя ждет последовательная программа из 11 статей, видеоуроков и практических лабораторий для самостоятельной работы.

Здесь нет расписания, дедлайнов и необходимости подстраиваться под темп группы. Материалы остаются у тебя навсегда, поэтому ты можешь разбирать их последовательно, изучать отдельные темы по мере необходимости или возвращаться к практике спустя время.

Программа построена по логике реального пентеста веб-приложения. Сначала ты освоишь разведку: сканирование сети, поиск открытых сервисов, анализ баннеров и сопоставление версий ПО с известными уязвимостями. Затем разберешь способы получения первоначального доступа и познакомишься с reverse shell, bind shell и web shell.

После этого можно переходить к основным техникам веб-пентеста:

с помощью фаззинга искать скрытые директории, служебные файлы и резервные копии;

разбирать LFI и ошибки при работе с путями и подключаемыми файлами;

искать точки для XSS и понимать, как пользовательский ввод превращается в исполняемый JavaScript;

изучать SQL-инъекции и способы извлечения данных из базы;

исследовать SSRF и веб-брутфорс, которые могут дать доступ к внутренним сервисам и закрытым разделам приложения.

Статьи «Хакера» подробно объясняют устройство атак и работу инструментов, а видео и лаборатории «Хаксет» помогают сразу применить знания на практике. Этот последовательный самоучитель подойдет и для первого знакомства с веб-пентестом, и для дальнейшей практики.

«Пентест WEB» подходит для начинающих. Чтобы приступить к учебе, не нужно заранее разбираться во всех классах веб-уязвимостей: материалы постепенно проведут тебя от базовой разведки и поиска точки входа до эксплуатации распространенных ошибок.

Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.

Подписчикам «Хакера» уже доступны полные версии 11 статей. Покупка «Пентест WEB» дополнительно открывает видеоуроки и практические задания. Если у тебя нет подписки на «Хакер», после оплаты будут доступны все материалы: статьи, видео и упражнения. Код доступа придет на почту, указанную при регистрации на сайте.

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