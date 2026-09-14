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Ког­да сер­вис для сбор­ки AI-аген­тов при­нима­ет поль­зователь­скую кон­фигура­цию и затем выпол­няет ее как JavaScript, дос­туп к панели управле­ния лег­ко прев­раща­ется в уда­лен­ное выпол­нение команд. В этой статье пос­мотрим, как сна­чала попасть в Flowise, исполь­зуя утек­ший токен сбро­са пароля, а в кон­це повысим при­виле­гии через ата­ку с сим­воличес­кими ссыл­ками в Gogs.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Silentium с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.36.5 silentium.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.24.0.

Справка: брутфорс учеток

Пос­коль­ку в начале про­хож­дения у нас нет учет­ных дан­ных, нет и смыс­ла изу­чать служ­бы, которые всег­да тре­буют авто­риза­ции (нап­ример, SSH). Единс­твен­ное, что мы можем делать здесь, — это переби­рать пароли брут­форсом, но у машин с HTB поч­ти всег­да есть дру­гое про­хож­дение. В жиз­ни таких вари­антов может не быть, к тому же есть шан­сы подоб­рать пароль или получить его при помощи соци­аль­ной инже­нерии.

На http://silentium.htb — ста­тичес­кий лен­динг без форм авто­риза­ции и API.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му перехо­дим к поис­ку скры­тых катало­гов и фай­лов. Запус­каем feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

Под­робнее о веб‑фаз­зинге читай в статье «Веб‑фаз­зинг с самого начала. Учим­ся переби­рать катало­ги и искать скры­тые фай­лы на сай­тах».

За­даем парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -u http://silentium.htb/ -d 1 -t 128 -w files_interesting.txt

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