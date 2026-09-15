Представители сервиса для верификации личности IDScan подтвердили, что злоумышленники взломали облачную платформу компании. Ранее именно IDScan называли вероятным источником масштабной утечки, связанной с даркнет-сервисом Nexus, который продавал доступ к более чем 153 млн сканов водительских удостоверений жителей США и Канады.

В компании сообщают, что примерно 1 сентября 2026 года специалистам IDScan стало известно о возможном несанкционированном доступе к данным, после чего компания заблокировала доступ злоумышленников и привлекла сторонних ИБ-специалистов для расследования инцидента.

Согласно предварительным результатам расследования, посторонние могли получить доступ к информации, которая хранилась в аккаунтах клиентов облачной платформы IDScan.net, и скопировать ее. В результате утечка может содержать полные имена, номера водительских удостоверений и других удостоверений личности.

При этом в официальном заявлении компании не сообщается о возможном хищении сканов документов.

Также нужно отметить, что страницу с уведомлением об инциденте в IDScan настроили с директивой noindex, запрещающей поисковикам индексировать ее.

Как мы уже писали ранее, история началась после расследования ИБ-журналиста Брайана Кребса (Brian Krebs). Именно он обнаружил даркнет-сервис Nexus, который продавал доступ к более чем 153 млн сканов водительских удостоверений США и Канады. Кроме того, операторы сервиса заявляли, что в их распоряжении есть более 10 млн других ID, свыше 3 млн различных документов для путешествий и международных удостоверений личности, а также примерно 579 000 медицинских карт.

Кребс проверил несколько записей, включая собственные документы и водительские права своей матери, и проследил их происхождение до IDScan: оба документа были почти одновременно отсканированы при аренде автомобиля в Hertz, и временные метки файлов в Nexus различались всего на несколько секунд.

После публикации расследования Кребса Nexus отключился. Однако похищенные данные, вероятно, по-прежнему остаются в распоряжении операторов сервиса. Как отмечает издание BleepingComputer, с тех пор сразу несколько злоумышленников заявили, что готовы продать полную копию этого дампа, однако журналистам пока не удалось подтвердить подлинность этих заявлений.

Еще до официального подтверждения взлома против IDScan подали несколько коллективных исков. Теперь представители компании уведомляют о случившемся всех потенциально пострадавших пользователей: им предлагают бесплатный кредитный мониторинг и услуги по защите от кражи личности.