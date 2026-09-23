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Задача хорошей бейсболки проста: нормально выглядеть, удобно сидеть и не отправляться в шкаф после первого выхода из дома. Именно такими мы и постарались сделать бейсболки «Хакера» с объемной вышивкой — остается только выбрать ту, которая лучше впишется в твой гардероб.

В идеальном мире хороший мерч должен быть таким, чтобы его хотелось носить не из-за логотипа и не только по особым случаям. С бейсболкой в этом смысле все просто: не нужно ждать конференции, пятницы без дресс-кода и другого повода: ведь это просто удобная бейсболка, которую можно надевать потому что она тебе нравится. А логотип «Хакера» — приятный бонус.

Бейсболки «Хакера» — это:

  • плотная ткань, которая хорошо держит форму;
  • удобная регулируемая посадка;
  • объемная вышивка;
  • четыре варианта дизайна на выбор.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна отправка заказов в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).

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