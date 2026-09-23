В идеальном мире хороший мерч должен быть таким, чтобы его хотелось носить не из-за логотипа и не только по особым случаям. С бейсболкой в этом смысле все просто: не нужно ждать конференции, пятницы без дресс-кода и другого повода: ведь это просто удобная бейсболка, которую можно надевать потому что она тебе нравится. А логотип «Хакера» — приятный бонус.
Бейсболки «Хакера» — это:
- плотная ткань, которая хорошо держит форму;
- удобная регулируемая посадка;
- объемная вышивка;
- четыре варианта дизайна на выбор.
Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна отправка заказов в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).