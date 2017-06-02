Команда Threat Intelligence компании Check Point обнаружила чрезвычайную активность китайской вредоносной кампании, от которой пострадали уже более 250 миллионов компьютеров по всему миру. В каждой четвертой российской компании (24,35%) заражен хотя бы один компьютер.

Малварь Fireball поражает браузеры пользователей. У Fireball две основные функции: одна заключается в способности запускать любой код и скачивать любые файлы на компьютер жертвы, а другая позволяет управлять трафиком пользователя, чтобы генерировать прибыль от рекламы. В настоящее время Fireball устанавливает плагины и дополнительные конфигурации для увеличения рекламного трафика, однако так же легко он может превратиться в распространителя любого другого вредоносного ПО.

Кампанией управляет крупнейшее маркетинговое агентство Rafotech, расположенное в Пекине. Rafotech использует Fireball, чтобы управлять браузерами жертв и подменять поисковые системы и стартовые страницы, установленные по умолчанию, на фейковые поисковики, которые просто перенаправляют запросы на yahoo.com или google.com. Поддельные поисковики способны собирать персональную информацию пользователей.

Обычно Fireball попадает на компьютер жертвы в связке с другим ПО (вместе с Deal Wifi и Mustang Browser компании Rafotech, или совместно с такими решениями как Soso Desktop, FVP Imageviewer), которое скачивает пользователь, часто даже без его согласия. Масштабы распространения Fireball поражают. В соответствии с данными аналитиков Check Point, инфицировано более 250 миллионов компьютеров по всему миру: около 25,3 миллиона в Индии (10,1%), 24,1 миллиона в Бразилии (9,6%), 16,1 миллиона в Мексике (6,4%) и 13,1 миллиона в Индонезии (5,2%). В США обнаружено около 5,5 миллиона заражений (2,2%).

По данным Check Point, процент заражения корпоративных сетей еще выше: около 20% от общего числа всех корпоративных сетей в мире. Значительное число заражений в США (10,7) и в Китае (4,7%), но особенно впечатляют данные по Индонезии (60%), Индии (43%) и Бразилии (38%).

Другим показателем высокой степени распространения является популярность поддельных поисковых систем Rafotech. Согласно аналитической системе Alexa, 14 из этих поддельных поисковых систем входят в число 10 000 наиболее популярных веб-сайтов, причем некоторые из них иногда попадают и в 1000 лучших.

Исследователи пишут, что с технической точки зрения, Fireball демонстрирует высокую степень мастерства его создателей: он способен избегать обнаружения, содержит многоуровневую структуру и гибкий C&C и в целом ничем не уступает другим успешным вредоносным программам.

Rafotech не признается в распространении поддельных поисковых систем, однако на своем сайте объявляет себя успешным маркетинговым агентством, охватывающим 300 миллионов пользователей по всему миру, что примерно совпадает с данными о количестве зараженных машин.

Масштабы распространения Fireball дают его операторам, Rafotech, практически безграничную власть. Полученную из фейковых поисков приватную информацию компания может продавать мошенникам или бизнес-конкурентам жертв. Также она может доставить любой другой зловред на зараженные компьютеры. По данным Check Point, в случае, если Rafotech решит реализовать этот потенциал, каждая пятая корпорация в мире будет находиться в серьезной опасности. Ущерб может быть нанесен критически важным организациям — от крупных поставщиков услуг до операторов инфраструктуры и медицинских учреждений. Возможные потери достигают немыслимых масштабов, и на их восстановление могут уйти годы.

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