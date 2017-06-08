В последнее время мало кого можно удивить новостью об очередном взломе защиты Denuvo Software Solutions GmbH. Даже сами представители компании неоднократно подчеркивали, что защита Denuvo никогда не позиционировалась как невзламываемая. При этом разработчики не забывали уточнить, что пока «вскрывать» DRM защиту раз за разом удается лишь группе крякеров CONSPIR4CY (CPY), и защитные решения компания по-прежнему считаются одними из наиболее сложных.

Похоже, теперь ситуация может измениться. Группировка SteamPunks, ранее неизвестная ни на крякерской сцене, ни за ее пределами, опубликовала в сети взломанную версию игры Dishonored 2, вышедшей осенью 2016 года. Хотя на этот раз защита Denuvo Anti-Tamper продержалась более полугода, релиз SteamPunks произвел фурор на андеграундных ресурсах.

Дело в том, что крякеры не просто выложили игру в интернет, предварительно удалив из нее защиту. Судя по всему, взломанная версия Dishonored 2 содержит код, который позволяет пользователям генерировать лицензию для Denuvo, а это уже гораздо интереснее. В теории подобная техника может быть применена также к любому другому контенту, защищенному Denuvo Anti-Tamper, и пользователи Reddit уже называют решение SteamPunks Святым Граалем крякерства.

К сожалению, пока нет почти никаких подробностей о том, как именно работает методика SteamPunks, так как группировка защитила свою разработку с помощью VMProtect. С одной стороны это явно помогает крякерам обезопасить свой «генератор лицензий» от конкурентов, но с другой стороны это означает, что взломанная версия Dishonored 2 может таить в себе что-нибудь вредоносное (хотя пока ничего подозрительного обнаружено не было).

][ продолжит следить за развитием событий, так как изучением релиза сейчас занимается практически вся крякерская сцена.