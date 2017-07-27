После июньской эпидемии шифровальщика NotPetya, авторы оригинального вымогателя, от которых давно ничего не было слышно, вновь проявили активность. Разработчики малвари сообщили, что они изучают код NotPetya и попробуют применить для зашифрованных файлов ключи от оригинального Petya. Тогда ИБ-специалисты предположили, что у авторов оригинального шифровальщика вряд ли что-то получится, так как NotPetya повреждает структуру диска умышленно, в частности шифрует MFT и удаляет ключ. После этого расшифровать полученный результат, скорее всего, не сможет уже никто.

Судя по всему, эксперты оказались правы, так как в начале июля 2017 года разработчики Petya попросту «умыли руки», опубликовав в открытом доступе защищенный паролем архив с мастер-ключом для всех версий Petya: оригинального шифровальщика 2016 года; второй версии Petya, объединенной с вымогателем Mischa; и третьей версии, известной под названием GoldenEye.

Подлинность опубликованного ключа быстро подтвердили ИБ-специалисты, а появление инструмента для спасения данных стало лишь вопросом времени.

Теперь компания Malwarebytes Labs, совместно с независимой специалисткой, известной под псевдонимом Hasherezade, представила бесплатный декриптор. Подробную инструкцию по использованию инструмента можно найти в блоге компании, а исходники Hasherezade уже опубликовала на GitHub. Как и предполагалось, утилита работает против оригинальной версии шифровальщика, известной как Red Petya или просто Petya, обеих версий Green Petya, объединенного с Mischa, а также Goldeneye.

Эксперты предупреждают, что перед началом расшифровки информации стоит сделать дополнительный бэкап данных, так как в ходе работы инструмента могут возникать «зависания», и некоторые файлы могут оказаться повреждены.

К сожалению, дешифровщик никак не поможет пользователям, пострадавшим от недавней эпидемии вымогателя NotPetya, так как использованная в ходе атак малварь слишком сильно отличалась от своего «прародителя», а также повреждала данные на жестких дисках жертв намеренно и практически безвозвратно.