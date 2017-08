Продолжается череда утечек данных, от которых в последние недели страдает кабельная и спутниковая телесеть HBO. На этот раз в сети был опубликован 6 эпизод 7 сезона «Игры престолов», который должен выйти в эфир только 20 августа 2017 года.

Напомню, что ранее неизвестные хакеры, скрывающие под псевдонимом, «мистер Смит», похитили у компании HBO более 1,5 Тб данных, включая внутренние документы и еще не вышедшие в эфир серии различных телешоу. Злоумышленники требуют у HBO выкуп в размере 6,5-7 млн долларов, а в противном случае угрожают сливать похищенные данные в сеть. Хакеры уже поделились с прессой и сетевой общественностью тремя такими дампами.

Но помимо проблем с вымогателями в этом месяце HBO пострадала и в результате компрометации индийских компаний Star India Pvt Ltd и Prime Focus Technologies. Так, в первых числах августа сотрудники Prime Focus Technologies, которая является партнером Star India и занимается подготовкой контента для приложений, опубликовали в сети 4 эпизод 7 сезона «Игры престолов». Низкокачественная копия видео была предназначена для внутреннего использования, промаркирована предупреждением For Internal Viewing Only и «водяными знаками» медиакомпании Star India Pvt Ltd. Стоит отдельно отметить, что это утечка никак не связана с украденными 1,5 Тб данных и вышеописанным шантажом. В настоящее время индийская полиция уже сообщила о задержании четверых подозреваемых.

Сегодня, 16 августа 2017 года, журналисты издания Torrent Freak сообщили, что в сети была опубликована 6 серия 7 сезона «Игры престолов». Сразу несколько качественных копий эпизода уже распространились по торрент-трекерам и стримнговым сайтам.

Судя по всему, эта утечка никак не связана с двумя предыдущими инцидентами, и на этот раз вина лежит на испанском отделении HBO. Журналисты пишут, что в сети можно найти разные версии нового эпизода: 66 минут одним файлом, или версию, где серия разбита на две части.

Никаких официальных сообщений о случившемся пока не поступало, но пользователи Reddit уже обнаружили косвенные доказательства того, что эпизод случайно опубликовали сами сотрудники HBO Испания, а пользователи успели скачать серию и перепостить на других ресурсах.

][ продолжит следить за ситуацией, мы обновим публикацию, когда появятся новые подробности происшедшего.