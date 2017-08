С начала августа 2017 года кабельная и спутниковая телесеть HBO страдает от утечек информации. Напомню, в начале месяца стало известно, что неизвестные похитили у компании 1,5 Тб данных и опубликовали в сети еще не вышедшие в эфир эпизоды сериалов Ballers и Room 104, а также текстовый материал, который оказался сценарием четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» (Game of Thrones).

Позже в сети появился и сам четвертый эпизод седьмого сезона «Игры престолов», за несколько дней до его официального выхода в эфир. Однако эта утечка не была связана с заявлениями неизвестной хакерской группы. Низкокачественная копия видео была предназначена для внутреннего использования, промаркирована предупреждением For Internal Viewing Only и «водяными знаками» медиакомпании Star India Pvt Ltd. Эта компания принадлежит 21st Century Fox и владеет правами на трансляцию продукции HBO в Индии.

Несколько дней спустя злоумышленники, исходно заявлявшие о хищении 1,5 Тб данных, предоставили в распоряжение прессы ряд внутренних файлов HBO, а также видеописьмо, написанное от лица некоего мистера Смита и адресованное Ричарду Плеплеру (Richard Plepler), главному исполнительному директору HBO. В своем послании хакеры предлагают прекратить слив информации в обмен на «скромное вознаграждение». Хотя шантажисты не называют точную сумму выкупа, из текста письма ясно, что группа рассчитывает получить за похищенную информацию порядка 6,5-7 млн долларов.

В минувшие выходные, 13 августа 2017 года, журналисты сайта Bleeping Computer сообщили, что неизвестные, скрывающиеся за псевдонимом мистер Смит, вышли с ними на связь и поделились ссылками на новый, уже третий по счету дамп, содержащий новые серии различных сериалов HBO. Здесь обошлось без «Игры престолов», но на Mega.nz были опубликованы еще не вышедшие в эфир эпизоды таких телешоу, как Ballers, Barry, Curb Your Enthusiasm, Insecure, Latino Shorts, Room 104, The Deuce и так далее.

А вчера, 14 августа 2017 года, стало известно, что в Индии задержаны четыре человека, которых подозревают в «сливе» 4 эпизода 7 сезона «Игры престолов» в сеть. Об арестах сообщили местные СМИ и телеканал New Delhi Television (NDTV), а также эту информацию подтверждает информагентство Франс-Пресс.

Официальные представители индийской полиции говорят, что все задержанные были сотрудниками компании Prime Focus Technologies, которая является партнером Star India и занимается подготовкой контента для приложений. На официальном сайте компания рекламирует себя как поставщика услуг, которого предпочитает Netflix.

Согласно официальным заявлениям полиции, Star India и Prime Focus Technologies, отследить подозреваемых удалось благодаря тому, что у каждого служащего есть уникальный ID для доступа к контенту на серверах Prime Focus. Так, опубликованный в сети эпизод «Игры престолов» запрашивал сотрудник по имени Абхишек Гхадиял (Abhishek Ghadiyal), который отправил видео бывшему сотруднику компании, Мохаммеду Сухаи (Mohammed Suhai). Какую роль в утечке данных сыграли двое других задержанных, пока не сообщается.

Представители Star India уже поблагодарили правоохранительные органы за помощь и оперативное задержание подозреваемых. Известно, что все четверо останутся под стражей вплоть до 21 августа 2017 года, и расследование случившегося еще продолжается.