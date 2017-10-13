Что нужно, чтобы быстро заглянуть в базу данных и найти там что-нибудь? Можно написать запрос из командной строки, использовать десктопный клиент или на скорую руку добавить страницу к веб-приложению. Разработчики Franchise предлагают еще один способ — воспользоваться их готовым вебовым клиентом.

Открываем Franchise, переходим к приложению и можем либо загрузить файл с базой (если это SQLite или BigQuery), либо вбить адрес базы в интернете, а также логин и пароль пользователя. Если СУБД работает на десктопе, то для соединения понадобится поставить Node.js и клиентское приложение Franchise.

Если соединение прошло успешно, можешь начинать писать запросы на SQL и смотреть результаты. Помимо таблиц, которыми вряд ли кого-то удивишь, есть карточки (их можно быстро пролистывать при помощи ползунка), карты (на случай, если запрос возвращает пары координат), а также графики — линейные, гистограммы и диаграммы рассеяния. Также результаты запроса можно выгрузить в виде CSV, XLS или JSON.

Большое достоинство Franchise в том, что на одной странице можно держать сразу много запросов с результатами. Поэтому разработчики и называют свой сервис «блокнотом для баз данных». Это позволяет сохранить всю историю исследования или даже сделать себе что-то вроде дашборда — чтобы в любой момент поглядывать на статистику по актуальным данным.

Не хочешь доверять свои данные стороннему приложению? Это вполне резонно. Возможно, тебе понравится, что его исходники опубликованы на GitHub и при желании можно поставить и запустить локальную копию (будут нужны Node.js и Yarn).