Регулярные выражения помогают быстро и элегантно парсить строки и текстовые файлы, но только в том случае, если ты хорошо знаком с синтаксисом и имеешь некоторый опыт. В противном случае они превращаются в хтонический ужас, продолжительный контакт с которым может обернуться потерей рассудка.

Автор утилиты txt2re не без некоторой гордости говорит, что всегда ненавидел регэкспы и по возможности старался избегать их. Это, впрочем, не помешало ему создать генератор, который, получив строку текста, позволяет составить регулярное выражение.

Строка автоматически разбивается на составляющие — отдельные символы и подстроки. Ты выбираешь, в каком представлении хочешь получить их, и txt2re генерирует код на одном из пятнадцати языков.

Казалось бы, txt2re позволяет полностью избежать написания регулярных выражений. Увы, у этого метода есть огромный недостаток: генератору неведомо понятие элегантного кода, и на выходе получается дикая каша, в которой лучше даже не пытаться что-то разбирать. Автору об этом хорошо известно, но он, кажется, не считает это большой проблемой.

Может быть, благодаря txt2re ты узнаешь о регулярных выражениях что-то новое и научишься их использовать без сомнительных костылей (тогда тебя, возможно, заинтересует сервис RegExr, который, наоборот, разбирает регэкспы). Но с гораздо большей вероятностью txt2re научит тебя ненавидеть регулярки с удесятеренной силой.