Независимый исследователь, известный под псевдонимом Эллиот Алдерсон (имя главного героя в сериале «Мистер Робот»), решил внимательно изучить устройства компании OnePlus. Дело в том, что специалист сам владеет смартфоном OnePlus 5, и ему совсем не понравились недавние новости о том, что гаджеты OnePlus собирали избыточную телеметрию и данные о пользователях.

Исследователь начал анализ с приложения OpDeviceManager, которое как раз было ответственно за сбор телеметрии, но вскоре его внимание привлекла другая программа — EngineerMode, предустановленная на OnePlus 2, 3, 3T и OnePlus 5. Вчера, 13 ноября 2017 года, Эллиот Алдерсон опубликовал серию твитов, в которых рассказал, что данное приложение может выполнять ряд серьезных диагностических тестов, может использоваться для тестирования работы GPS, а также для получения root-доступа.

<Thread> Hey @OnePlus! I don't think this EngineerMode APK must be in an user build…🤦‍♂️

This app is a system app made by @Qualcomm and customised by @OnePlus. It's used by the operator in the factory to test the devices. pic.twitter.com/lCV5euYiO6 — Elliot Alderson (@fs0c131y) November 13, 2017

Подобную функциональность обычно демонстрируют отладочные приложения, то есть, похоже, инженеры OnePlus используют EngineerMode для проведения тестирования устройств перед отгрузкой. Однако по какой-то причине версия OxygenOS, с которой гаджеты поставляются пользователям, по-прежнему содержит EngineerMode, хотя по-хорошему отладочное приложение должно удаляться с устройств еще на фабрике.

Исследователь предупреждает, что злоумышленник, имеющий физический доступ к устройству OnePlus, может получить root-доступ, использовав следующую команду:

adb shell am start -n com.android .engineeringmode/.qualcomm.DiagEnabled --es "CODE" "PASSWORD"

, where CODE = code and PASSWORD = angela

Эллиот Алдерсон уже опубликовал на GitHub декомпилированные версии EngineerMode и OpDeviceManager, чтобы начатое им исследование могли продолжить другие специалисты. Более того, пользователи сообщают, что обнаружили приложение EngineerMode на устройствах Asus, Motorola, Xiaomi и Lenovo. Исследователь уже пообещал выпустить PoC-эксплоит и «продолжить веселье». По мнению специалиста, EngineerMode – это самый настоящий бэкдор, а не случайно забытое на устройствах диагностическое приложение.

Thanks to you, I have now a sample of the EngineerMode apk from @Asus Zenfone, @miuirom, @Redmi 3s, @OnePlus 5T. Expect more fun! — Elliot Alderson (@fs0c131y) November 14, 2017

Официальных комментариев от OnePlus и других производителей пока не поступало, лишь сооснователь OnePlus Карл Пей (Carl Pei) сообщил в твиттере, что компания разбирается в проблеме.