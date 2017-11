В начале текущей недели независимый исследователь, известный под псевдонимом Эллиот Алдерсон (имя главного героя в сериале «Мистер Робот»), обнаружил на устройствах компании OnePlus, работающих под управлением OxygenOS, опасное диагностическое приложение EngineerMode, которое может выполнять ряд серьезных диагностических тестов, использоваться для тестирования работы GPS, а также для получения root-доступа к устройству.

Но не успели разработчики OnePlus отреагировать на первую находку исследователя, как он рассказал об обнаружении второго, в теории не менее опасного отладочного приложения, OnePlusLogKit. Это решение предустановленно на смартфонах OnePlus и работает с системными привилегиями. С его помощью можно сделать дамп всех пользовательских фотографий, видео, а также логов NFC, GPS, WiFi, Bluetooth и другой системной телеметрии.

О своей второй находке Эллиот Алдерсон вновь рассказал в серии твитов, которые сопроводил скриншотами. Также исследователь уже опубликовал код приложения на GitHub.

<Thread> Hi @Oneplus 👋! Remember me? Let's talk about another debug app you left in your device.

OnePlusLogKit is a system application which allow you to do a multitude of things: get wifi logs, nfc logs, gps logs pic.twitter.com/HvnErm8rXg

— Elliot Alderson (@fs0c131y) November 15, 2017