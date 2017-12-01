Если ты не без удовольствия смотришь «Кремниевую долину» и следишь за веселой жизнью калифорнийских стартапов, то игра Unicorn Startup Simulator наверняка принесет тебе десять-пятнадцать минут веселья. В ней ты становишься основателем стартапа и должен сделать так, чтобы через год он оценивался в миллиард долларов. Иначе — смерть и забвение.

Несмотря на слово «симулятор» в названии, эту игру сложно назвать экономическим симулятором. Все, что ты делаешь, — это выбираешь одно из двух решений в очередной комичной ситуации. «Не переписать ли нам все на PHP?» (нет, не переписать), «Не накуриться ли всем офисом?», ну и так далее.

Каждое решение влияет на оценку стартапа и на настроение сотрудников. Часто ты выигрываешь одно за счет другого, но бывают и беспроигрышные варианты. Суть игры — в том, чтобы отгадать, какой ответ к каким последствиям приведет. Кстати, контента достаточно, чтобы было интересно играть второй и, возможно, даже третий раз. В общем, nuff said — если тебе по душе такие вещи, то ты наверняка уже открыл игру в соседней вкладке.