Сайт LeakBase начал работу еще в сентябре 2016 года и предлагал своим клиентам платный доступ к обширной базе пользовательских данных, которые были скомпрометированы в ходе разного рода утечек информации. Операторы ресурса заявляли, что в их распоряжении имеется более двух миллиардов учетных данных, которыми они готовы поделиться, но исключительно для того, чтобы пользователи лучше понимали риски, которые несут с собой утечки информации. Также доступ к базе мог представлять интерес для аналитиков и ИБ-экспертов.

Как бы то ни было, операторы предоставляли доступ к базе украденных данных не безвозмездно, но подобно закрывшемуся в январе 2017 года сервису LeakedSource, продавали подписку. Одного только этого могло хватить, чтобы LeakBase оказался вне закона и попал под пристальное наблюдение правоохранительных органов.

В минувшие выходные в официальном твиттере LeakBase неожиданно появилось сообщение, гасящее, что сервис прекращает свою работу. Операторы ресурса пообещали, что возместят всем клиентам, ранее оплатившим подписку, неистраченные средства.

We understand many of you may have lost some time, so in an effort to offer compensation please email, refund@leakbase.pw

Send your LeakBase username and how much time you had left.

We will have a high influx of emails so be patient, this could take a while

— LeakBase (@LeakbasePW) December 3, 2017