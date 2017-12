Крупнейший криптовалютный майнинг-маркет NiceHash стал жертвой хакерской атаки, в результате которой лишился всего содержимого своего Bitcoin-кошелька.

NiceHash позволяет пользователям сдавать или брать в аренду вычислительные мощности для майнинга криптовалют. Заработанные средства можно выводить во внешние кошельки, или хранить в локальном, «защищенном и проверенном депозитном кошельке BitGo Bitcoin», — гласит официальный сайт торговой площадки.

Администрация NiceHash опубликовала на Reddit официальное заявление о случившемся, в котором подтвердила, что сервис подвергся атаке, каким-то образом связанной с сайтом NiceHash.

Here is our official PRESS RELEASE about the security breach!https://t.co/yhfdjXkJwc

— NiceHash (@NiceHashMining) December 6, 2017