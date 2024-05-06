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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Napper с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.240 napper.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел всего два открытых порта: 80 и 443 — служба Microsoft IIS 10.0. При этом поле
CommonName сертификата SSL на порте 443 содержит доменное имя, к которому применяется сертификат. Добавляем этот домен в файл
/ и идем смотреть сайт.
10.10.11.240 napper.htb app.napper.htb
Точка входа
На главной странице много постов. Внимательно изучаем их и находим инструкцию по Basic-аутентификации на каком‑то ресурсе. В инструкции указаны учетные данные.
На этапе разведки, если у нас есть домен, никогда не помешает запустить сканер поддоменов. Давай сделаем это.
Для сканирования я использую утилиту ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь;
-
-t— количество потоков;
-
-H— HTTP-заголовок;
-
-fs— фильтр по размеру.
ffuf -u "https://napper.htb/" -H 'Host: FUZZ.napper.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt -fs 5602
Спустя пару минут нашли еще один поддомен. Добавляем его в
/.
10.10.11.240 napper.htb app.napper.htb internal.napper.htb
На сайте нас встречает Basic-аутентификация. Используем найденные ранее учетные данные и получаем доступ к сайту с единственным постом.
Точка опоры
Здесь упоминается бэкдор Naplistener в службе Microsoft Exchange.
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