В этом рай­тапе мы с тобой повысим при­виле­гии в Windows через вскры­тое нами при­ложе­ние на Go. Для это­го раз­берем­ся с шиф­ровани­ем, а затем напишем дек­риптор при помощи ChatGPT. Так­же на нашем пути встре­тит­ся бэк­дор Naplistener, который мы исполь­зуем для про­ник­новения в сис­тему.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Napper с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 240 napper. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та: 80 и 443 — служ­ба Microsoft IIS 10.0. При этом поле CommonName сер­тифика­та SSL на пор­те 443 содер­жит домен­ное имя, к которо­му при­меня­ется сер­тификат. Добав­ляем этот домен в файл / etc/ hosts и идем смот­реть сайт.

10. 10. 11. 240 napper. htb app. napper. htb

Точка входа

На глав­ной стра­нице мно­го пос­тов. Вни­матель­но изу­чаем их и находим инс­трук­цию по Basic-аутен­тифика­ции на каком‑то ресур­се. В инс­трук­ции ука­заны учет­ные дан­ные.

На эта­пе раз­ведки, если у нас есть домен, никог­да не помеша­ет запус­тить ска­нер под­доменов. Давай сде­лаем это.

Для ска­ниро­вания я исполь­зую ути­литу ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

-u — URL;

— URL; -w — сло­варь;

— сло­варь; -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -H — HTTP-заголо­вок;

— HTTP-заголо­вок; -fs — филь­тр по раз­меру.

ffuf -u "https:// napper. htb/ " -H 'Host: FUZZ. napper. htb' -t 128 -w subdomains- top1million- 110000. txt -fs 5602

Спус­тя пару минут наш­ли еще один под­домен. Добав­ляем его в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 240 napper. htb app. napper. htb internal. napper. htb

На сай­те нас встре­чает Basic-аутен­тифика­ция. Исполь­зуем най­ден­ные ранее учет­ные дан­ные и получа­ем дос­туп к сай­ту с единс­твен­ным пос­том.

Точка опоры

Здесь упо­мина­ется бэк­дор Naplistener в служ­бе Microsoft Exchange.