Одна из самых неприятных разновидностей скрытого майнинга – браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (разумеется, без ведома самих пользователей). Еще в начале прошлой недели пользователи начали массово жаловаться в социальных сетях, что при посещении YouTube срабатывают антивирусные программы, сообщающие о скрытом майнере Coinhive на сайте.

