Одна из самых неприятных разновидностей скрытого майнинга – браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (разумеется, без ведома самих пользователей). Еще в начале прошлой недели пользователи начали массово жаловаться в социальных сетях, что при посещении YouTube срабатывают антивирусные программы, сообщающие о скрытом майнере Coinhive на сайте.

Por lo visto @YouTube es muy gracioso y no le bastaba con bajarnos la audiencia, ahora van y nos meten el JavaScript de Coinhive para utilizar nuestros dispositivos para minar Monero! De verdad, @Google! Que leeches estáis haciendo con YouTube?? pic.twitter.com/NzMUMlArJs — ᛗ🦊ᛟErvoᛟ🦊ᛗ (@Mystic_Ervo) January 24, 2018

В конце недели аналитики компании Trend Micro сообщили, что майнинговые скрипты проекта Coinhive действительно добрались даже до YouTube, куда криптоджекинг проник посредством рекламной платформы Google DoubleClick.

По данным исследователей, вредоносная кампания, с использованием Google DoubleClick и скриптов JavaScript, внедренных в рекламные объявления, стартовала еще 18 января 2018 года, и резко набрала обороты 23 января, что совпадает с жалобами пользователей. Сообщается, что большинство пострадавших находились в Японии, Франции, Италии, Испании и на Тайване.

Специалисты пишут, что атакующие использовали два майнинговых скрипта. Первая разновидность представляла собой обычный вариант Coinhive, который проект предлагает всем своим клиентам. Но вторая разновидность, использовавшаяся примерно в 10% случаев, являлась кастомной разработкой самих злоумышленников и позволяла им не отдавать 30% криптовалютной прибыли операторам Coinhive. Оба скрипта поглощали приблизительно 80% ресурса пользовательских CPU и добывали криптовалюту Monero.

ИБ-эксперты напоминают, что защититься о криптоджекинга совсем нетрудно. В настоящее время скрытые майнеры обнаруживают практически все современные антивирусные и защитные решения, а также блокировщики рекламы. К тому же, было разработано множество специальных расширений для браузеров, блокирующих работу таких вредоносных скриптов, и у пользователя всегда есть возможность попросту отключить JavaScript в браузере вовсе.