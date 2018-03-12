Содержание статьи
Сам себе Большой Брат
Что вообще такое «мониторинг»? Поскольку я в свое время оканчивал химический университет, у меня это понятие четко ассоциируется с системами управления технологическими производствами. По сути, у нас есть ряд параметров сложной системы, которые мы отслеживаем, а по результатам можем, если необходимо, выполнить управляющее воздействие. Например, понизить давление в реакторе. А еще мы можем отправить уведомление оператору, который уже независимо примет то или иное управляющее решение.
У тех, кто далек от химии, но близок к IT, ассоциация немного другая, но в целом похожая — обычно это экран с кучей графиков, на которых творится какая-то магия, как в голливудских сериалах. Для многих администраторов так оно и выглядит — Graphite/Icinga/Zabbix/Prometheus/Netdata (нужное подчеркнуть) как раз рисуют красивый интерфейс, в который можно задумчиво глядеть, почесывая бороду и гладя свитер.
Большинство этих систем работают одинаково: на конечные ноды, за которыми мы хотим наблюдать, устанавливаются так называемые агенты, или коллекторы, а дальше все происходит по методике push или pull. То есть либо мы указываем этому агенту мастер-ноду, и он начинает периодически отсылать туда отчеты и heartbeat, либо же, наоборот, мы добавляем ноду в список для мониторинга на мастере, а тот уже, в свою очередь, сам ходит и опрашивает агенты о текущей ситуации.
Нет, я не буду рассказывать в подробностях, как настраивать подобные системы. Вместо этого мы голыми руками докопаемся до того, что вообще происходит в системе. Кстати, хороший перечень утилит для сисадмина приведен в статье Евгения Зобнина «Сисадминский must have». Настоятельно советую взглянуть.
Средняя температура по больнице
Об одной из самых базовых метрик часто рассказывают на первых же занятиях по Linux даже в школах. Это всем известный uptime, он же время непрерывной работы системы с момента последней перезагрузки. Утилита для его измерения называется точно так же и выдает целую строчку полезной информации:
$ uptime
13:43 up 9 days, 9:23, 2 users, load averages: 0.01 0.04 0.01
В начале идет текущее время, потом собственно аптайм, потом количество залогинившихся в систему пользователей, а дальше показатели load average, те самые таинственные три цифры, о которых часто спрашивают на собеседованиях. Кстати, есть еще команда
w, которая выдает ту же самую строчку плюс чуть более подробную информацию о том, что каждый из юзеров делает.
Информацию об uptime можно посмотреть напрямую в
/proc, только в таком случае она будет слегка менее интерпретируемой:
$ cat /proc/uptime
5348365.91 5172891.73
Здесь первое число — это сколько секунд система работала с момента старта, а второе — сколько из них она работала «вхолостую», не делая толком ничего.
Но давай остановимся подробнее на load average, ибо тут есть один подвох. Еще раз взглянем на числа, в этот раз воспользовавшись интерфейсом
/proc (числа те же самые, различается только способ):
$ cat /proc/loadavg
0.01 0.04 0.01 1/2177 27278
Тебе не составит труда найти информацию, что в UNIX-системах эти числа означают усредненное количество процессов, стоящих в очереди за ресурсами CPU, причем взятые в трех временных периодах до текущего момента: 1 минуту, 5 минут и 15 минут назад. Дальше, четвертая колонка — это разделенные слешем количество процессов, выполняющихся в системе сейчас, и количество процессов в системе вообще, а пятая — последний выданный системой PID. Так где же здесь подвох?
А подвох в том, что это верно для UNIX, но не для Linux. С виду все нормально: если числа уменьшаются — нагрузка снижается, если увеличиваются — растет. Если ноль — система простаивает, если равна числу ядер — значит, загрузка под 100%, если в выводе десятки и сотни… стоп, что? Формально Linux учитывает не только процессы в статусе RUNNING, но и процессы, находящиеся в UNINTERRUPTIBLE_SLEEP, то есть висящие на вызовах в ядро. Это значит, что на эти числа могут также оказывать влияние I/O-операции, да и далеко не только они, потому что вызовы в ядро не ограничиваются I/O. Пожалуй, я здесь остановлюсь, а за подробностями рекомендую проследовать вот в эти две статьи: «Как считается Load Average», «Load Average в Linux: разгадка тайны».
Продолжение доступно только подписчикам
Материалы из последних выпусков можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо купить подписку.
Подпишись на «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться