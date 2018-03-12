Ты уверен, что в курсе всего происходящего у тебя в системе? Возможно, ты даже пользуешься какой-то системой мониторинга наподобие Prometheus или Zabbix, но знаешь ли ты, как самому получить подробные отчеты о работе системы и железа? В этой статье мы расскажем, как, используя командную строку Linux и стандартные утилиты, доступные в любом дистрибутиве, выжать максимум информации о работе системы.

Сам себе Большой Брат

Что вообще такое «мониторинг»? Поскольку я в свое время оканчивал химический университет, у меня это понятие четко ассоциируется с системами управления технологическими производствами. По сути, у нас есть ряд параметров сложной системы, которые мы отслеживаем, а по результатам можем, если необходимо, выполнить управляющее воздействие. Например, понизить давление в реакторе. А еще мы можем отправить уведомление оператору, который уже независимо примет то или иное управляющее решение.

У тех, кто далек от химии, но близок к IT, ассоциация немного другая, но в целом похожая — обычно это экран с кучей графиков, на которых творится какая-то магия, как в голливудских сериалах. Для многих администраторов так оно и выглядит — Graphite/Icinga/Zabbix/Prometheus/Netdata (нужное подчеркнуть) как раз рисуют красивый интерфейс, в который можно задумчиво глядеть, почесывая бороду и гладя свитер.

Большинство этих систем работают одинаково: на конечные ноды, за которыми мы хотим наблюдать, устанавливаются так называемые агенты, или коллекторы, а дальше все происходит по методике push или pull. То есть либо мы указываем этому агенту мастер-ноду, и он начинает периодически отсылать туда отчеты и heartbeat, либо же, наоборот, мы добавляем ноду в список для мониторинга на мастере, а тот уже, в свою очередь, сам ходит и опрашивает агенты о текущей ситуации.

Нет, я не буду рассказывать в подробностях, как настраивать подобные системы. Вместо этого мы голыми руками докопаемся до того, что вообще происходит в системе. Кстати, хороший перечень утилит для сисадмина приведен в статье Евгения Зобнина «Сисадминский must have». Настоятельно советую взглянуть.

Средняя температура по больнице

Об одной из самых базовых метрик часто рассказывают на первых же занятиях по Linux даже в школах. Это всем известный uptime, он же время непрерывной работы системы с момента последней перезагрузки. Утилита для его измерения называется точно так же и выдает целую строчку полезной информации:

$ uptime 13:43 up 9 days, 9:23, 2 users, load averages: 0.01 0.04 0.01

В начале идет текущее время, потом собственно аптайм, потом количество залогинившихся в систему пользователей, а дальше показатели load average, те самые таинственные три цифры, о которых часто спрашивают на собеседованиях. Кстати, есть еще команда w , которая выдает ту же самую строчку плюс чуть более подробную информацию о том, что каждый из юзеров делает.

Информацию об uptime можно посмотреть напрямую в /proc , только в таком случае она будет слегка менее интерпретируемой:

$ cat /proc/uptime 5348365.91 5172891.73

Здесь первое число — это сколько секунд система работала с момента старта, а второе — сколько из них она работала «вхолостую», не делая толком ничего.

Но давай остановимся подробнее на load average, ибо тут есть один подвох. Еще раз взглянем на числа, в этот раз воспользовавшись интерфейсом /proc (числа те же самые, различается только способ):

$ cat /proc/loadavg 0.01 0.04 0.01 1/2177 27278

Тебе не составит труда найти информацию, что в UNIX-системах эти числа означают усредненное количество процессов, стоящих в очереди за ресурсами CPU, причем взятые в трех временных периодах до текущего момента: 1 минуту, 5 минут и 15 минут назад. Дальше, четвертая колонка — это разделенные слешем количество процессов, выполняющихся в системе сейчас, и количество процессов в системе вообще, а пятая — последний выданный системой PID. Так где же здесь подвох?

А подвох в том, что это верно для UNIX, но не для Linux. С виду все нормально: если числа уменьшаются — нагрузка снижается, если увеличиваются — растет. Если ноль — система простаивает, если равна числу ядер — значит, загрузка под 100%, если в выводе десятки и сотни… стоп, что? Формально Linux учитывает не только процессы в статусе RUNNING, но и процессы, находящиеся в UNINTERRUPTIBLE_SLEEP, то есть висящие на вызовах в ядро. Это значит, что на эти числа могут также оказывать влияние I/O-операции, да и далеко не только они, потому что вызовы в ядро не ограничиваются I/O. Пожалуй, я здесь остановлюсь, а за подробностями рекомендую проследовать вот в эти две статьи: «Как считается Load Average», «Load Average в Linux: разгадка тайны».