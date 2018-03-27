Эксперты компании ESET обнаружили ранее неизвестные образцы кибершпионского ПО Remote Control System (RCS), разработкой и продажей которого занимается итальянская компания Hacking Team. Исследователи пишут, что шпионский софт используется для слежки за пользователями в 14 странах мира.

Напомню, что компания Hacking Team продает шпионский софт и инструменты для взлома спецслужбам и полиции по всему миру, в том числе в России. Remote Control System (RCS), флагманский продукт компании, позволяет скачивать файлы с зараженного компьютера, перехватывать письма и сообщения, удаленно управлять веб-камерой и микрофоном.

Но широкую известность Hacking Team получила в 2015 году, когда стала жертвой взлома, в результате которого в сеть утекло более 400 Гб информации, включая исходный код шпионского софта и внутренние документы компании. Тогда Hacking Team была вынуждена просить клиентов приостановить использование RSC.

Теперь специалисты ESET обнаружили и изучили новые образцы программы. Анализ позволяет с уверенностью утверждать, что разработку продукта продолжает сама Hacking Team. Впрочем, эксперты уже давно заметили, что Hacking Team, похоже, оправилась после взлома и вернулась в строй.

Исследователи ESET пишут, что новые версии RCS поддерживают те же функции, что и до утечки исходного кода. При этом они модифицированы в сравнении с прежними образцами. Специалисты отмечают, что изменения соответствуют собственному стилю программирования Hacking Team и указывают на глубокое понимание кода. Образцы скомпилированы в период с сентября 2015 по октябрь 2017 года. По данным телеметрии ESET, практическое применение этих образцов зафиксировано через несколько недель после компиляции. Все они подписаны новыми цифровыми сертификатами.

Изученные в ESET образцы RCS распространялись с помощью фишинговых рассылок. Исполняемый файл маскировался под документ PDF с использованием двойного расширения файла. Названия документов-приманок, вероятно, ориентированы на потенциальных жертв из числа сотрудников дипломатических представительств. Проведенный анализ образцов позволил сделать вывод о том, что их создал один и тот же разработчик (или группа разработчиков). Это определенно не написанные изолированно друг от друга версии разных авторов, воспользовавшихся слитым в интернет исходным кодом.

Одним из аргументов в пользу этой точки зрения в частности являлись вышеупомянутые цифровые сертификаты, которыми подписаны образцы малвари. Исследователи обнаружили шесть сертификатов, выпущенных один за другим. Четыре из них выданы центром сертификации Thawte четырем различным компаниям, два – персональные сертификаты на имя Валериано Бедеши (соучредителя Hacking Team) и некоего Рафаэля Карнасина, как показано на иллюстрации ниже.

Более подробный анализ новых образцов шпионского ПО можно найти в официальном блоге ESET.