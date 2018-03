Вчера, 29 марта 2018 года, издание The Seattle Times сообщило, что американская корпорация Boeing была атакована шифровальщиком WannaCry. Журналисты ссылались на слова главного инженера департамента коммерческих самолетов Boeing Майка Вандервела (Mike VanderWel), который сообщил, что поразившая компьютеры корпорации малварь быстро «метастазирует», и выразил опасение, что заражение может затронуть даже производственные системы Boeing.

Многие СМИ подхватили новость и сообщили о возвращении WannaCry, но, похоже, журналисты поторопились с выводами. Дело в том, что вскоре представители Boeing опубликовали в официальном Twitter компании заявление, согласно которому пресса серьезно преувеличила масштабы инцидента. В компании заявили, что неназванная малварь поразила лишь несколько систем, после чего атака была обнаружена и остановлена, и инцидент никак не коснулся производства Boeing.

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our cybersecurity operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue.

