Аналитики компании W3Tech сообщили хорошую новость: доля использования Flash в интернете продолжает снижаться и в настоящее время составляет лишь 4,9% (по сравнению с 28,5% в 2011 году). Стоит заметить, что речь идет об интернете в целом, а не о миллионе или десяти тысячах самых посещаемых сайтов.

Выводы W3Tech подтверждают статистику, озвученную ранее инженерами компании Google на конференции Network and Distributed System Security Symposium. Так, еще в феврале 2018 года специалисты сообщили, что пользователи Chrome сталкиваются с Flash на 80% реже, чем в 2014 году. То есть на момент начала 2018 года таких случаев было лишь 8%.



Ранее на снижение популярности Flash обращали внимание и ИБ-специалисты. К примеру, пару месяцев назад аналитики Palo Alto Network отмечали значительное снижение популярности наборов эксплоитов. В частности, эксперты связывают это с тем, что использовать наборы эксплоитов становится все сложнее, ведь современные браузеры уже не так просто скомпрометировать, особенно после массового отказа от Flash и перехода на HTML5.

Также важную роль определенно играет тот факт, что в прошлом году была озвучена официальная дата прекращения поддержки Flash. Напомню, что технологию «умертвят» в конце 2020 года, после чего ее перестанут поддерживать Apple, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, а также сама компания Adobe.