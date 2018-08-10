Работая над переводом статьи о том, как можно превратить переходник с USB на VGA в передающее программно определяемое радио, я наткнулся на схожий и не менее интересный проект — Nexmon SDR. Это кастомная прошивка чипсета Wi-Fi, которая наделяет «Малинку» новыми интересными возможностями.

Авторы утилиты обнаружили, что чипы Broadcom BCM4339 и BCM43455c0 можно при желании заставить передавать любой сигнал на частотах от 2,4 до 5 ГГц. Чип BCM4339 преимущественно используется в телефонах Nexus 5, а BCM43455c0 — в Raspberry Pi 3B+ (в модели B без плюса стоит другой чип, с которым Nexmon SDR не заработает).

Nexmon SDR предполагается использовать вместе с основным проектом — Nexmon. Он представляет собой фреймворк для патчинга прошивки чипа Wi-Fi с целью, например, наделить его возможностью перехвата пакетов и инжекта фреймов. Он, кстати, поддерживает гораздо большее число устройств, включая Huawei P9 и некоторые Samsung Galaxy.

Что до Raspberry Pi, то ее можно превратить в радиопередатчик и при помощи другой утилиты — rpitx. Она подает сигнал от 5 кГц до 1500 МГц на пины GPIO, к которым можно подключить антенну.

Экспериментируя со всем этим, не забывай, что вещание без лицензии за пределами экранированного помещения может быть незаконным.