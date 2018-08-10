Современные браузеры без проблем отображают трехмерную графику в формате WebGL, хотя на обычных сайтах такое развлечение пока что встречается и очень редко (да что там, почти никогда). Восполнить нехватку крутого 3D в организме, а также оценить мощь современных технологий и попробовать самостоятельно поиграться с шейдерами поможет сервис Shadertoy

Смысл Shadertoy довольно прост: пользователи могут писать шейдеры на языке GLSL и тут же видеть, как будет выглядеть результат работы программы. А затем выставить свое творение на суд общественности, чтобы собрать лайки и комментарии. Лучшие работы попадают в топы.

Смотреть их, кстати, одно удовольствие. Чего только не делают при помощи шейдеров! Рисуют примитивы и даже целые сцены, генерируют приятные спецэффекты и завораживающие ландшафты. Кто-то даже написал подобие игры Wolfenstein 3D — всего на каких-то 440 строк.

Если захочешь разобраться, как все это работает, то можешь изучать и пробовать менять чужой код прямо на месте. Ну а более фундаментальные знания можешь почерпнуть, например, на сайте WebGLFundamentals, там есть неплохая статья о шейдерах и GLSL.