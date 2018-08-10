Смысл Shadertoy довольно прост: пользователи могут писать шейдеры на языке GLSL и тут же видеть, как будет выглядеть результат работы программы. А затем выставить свое творение на суд общественности, чтобы собрать лайки и комментарии. Лучшие работы попадают в топы.
Смотреть их, кстати, одно удовольствие. Чего только не делают при помощи шейдеров! Рисуют примитивы и даже целые сцены, генерируют приятные спецэффекты и завораживающие ландшафты. Кто-то даже написал подобие игры Wolfenstein 3D — всего на каких-то 440 строк.
Если захочешь разобраться, как все это работает, то можешь изучать и пробовать менять чужой код прямо на месте. Ну а более фундаментальные знания можешь почерпнуть, например, на сайте WebGLFundamentals, там есть неплохая статья о шейдерах и GLSL.
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