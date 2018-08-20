Специалист компании Secarma Labs обнаружил способ использования PHP-бага, связанного с десериализацией данных, против сайтов, работающих под управлением CMS WordPress и не только.

В сущности, проблема кроется не в самой популярной CMS и затрагивает далеко не только WordPress, а любые основанные на PHP приложения и библиотеки, работающие с поступающими от пользователей данными. Баг связан с тем, как PHP преобразовывает PHP-объекты в строки и обратно. Этот процесс и называется сериализацией и десериализацией, и используется во всех языках программирования для перемещения данных между различными сервисами, серверами и приложениями.

О проблемах сериализации и десериализации в PHP известно давно. Впервые об этом заговорил ИБ-эксперт Стефан Эссар (Stefan Essar) в далеком 2009 году, а в последующие годы эту тему развивали другие специалисты. В результате были описаны новые методы компрометации серверов, работающих с PHP-приложениями.

Теперь еще один метод эксплуатации проблемы на новый лад представил на конференциях Black Hat и BSides вышеупомянутый эксперт компании Secarma Labs Сэм Томас (Sam Thomas). Способ исследователя позволяет использовать процесс десериализации для выполнения произвольного кода в приложении и на сервере.

Суть метода заключается в том, что атакующий должен иметь возможность поставить (загрузить) вредоносные данные на сервер. Это позволит запустить цепочку операций, начинающихся с потока phar://, которая и приведет к исполнению вредоносного кода.

Полное выступление эксперта на BSides, со всеми подробностями, можно увидеть ниже.

В ходе презентации своего доклада, Томас привел примеры использования проблемы против CMS WordPress и Typo3, а также библиотеки TCPDF, встроенной в CMS Contao. Так наиболее популярным из этих примеров является WordPress, остановимся на нем немного подробнее.

В WordPress проблема PHP-десериализации затрагивает процесс обработки миниатюр (thumbnail). Фактически это означает, что проведения атаки злоумышленнику будет достаточно загрузить вредоносное изображение. Эксперт объясняет, что для разных версий CMS потребуются разные пейлоады: один для WordPress до версии 4.9 и еще один для более новых версий.

В WordPress и TCPDF уязвимость до сих пор не исправлена, но исследователь сообщил, что разработчики Typo3 уже устранили баг, 12 июля 2018 года выпустив обновленные версии 7.6.30, 8.7.17 и 9.3. На выпуск патча им потребовалось немногим больше месяца.