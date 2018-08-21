Согласно сообщению The Wall Street Journal, компания Apple забанила в китайском App Store более 25 000 игорных приложений, а также разработчиков, которые их распространяли. Дело в том, что азартные игры официально запрещены в китайском App Store, но многие разработчики пытались обойти запрет, выпуская приложения с разнообразными лотереями, которые частично разрешены.

The Wall Street Journal ссылается на Центральное телевидение Китая (CCTV), которое недавно раскритиковало компанию Apple за засилье игорных приложений в каталоге. К примеру, выяснилось, что одно из приложений прикрывалось именем реально существующей лотерейной компании Chongqing Welfare Lottery Distribution Center, которая имела право продавать лотерейные билеты лишь в оффлайне. На распространение лотерей в онлайне, в свою очередь, требуется отдельное разрешение Министерства финансов.

В итоге представители Apple согласились с критикой CCTV и поспешили произвести в каталоге приложений зачистку, забанив в его китайском сегменте тысячи противозаконных по китайским меркам продуктов. Как было сказано выше, The Wall Street Journal сообщает о 25 000 приложений, тогда как по данным Bloomberg, их было около 4000.

Разумеется, теперь компания в очередной раз подверглась критике из-за того, что идет на поводу у китайских властей. Напомню, что ранее Apple уже очищала местный App Store от VPN-приложений, при помощи которых пользователи обходят блокировки. Также разработчикам запретили использовать в своих продуктах фреймворк CallKit, предоставив всего два варианта: удалить CallKit из своих продуктов, или приложения будут удалены из китайского App Store вовсе.