Анонимно посерфить сегодня не такая уж проблема, несмотря на повсеместную слежку, а вот с анонимной работой дела обстоят куда сложнее. При регистрации на фриланс-бирже обязательно попросят указать как минимум номер телефона, а вся переписка с заказчиком будет доступна соответствующим органам по первому запросу. Но исключения бывают: в этой статье мы расскажем об анонимной бирже, которая не требует сообщать персональные данные — ни от работника, ни от нанимателя.

Фриланс как образ жизни

Фриланс — штука замечательная, и я бы даже сказал, что это скорее образ жизни, чем работа. Тот, кто успешно попробовал фрилансить, вряд ли вернется в офис. Работаешь, когда тебе хочется, сам планируешь свое время, сам ищешь заказчиков и выбираешь только те заказы, которые тебе интересны.

Важную роль в жизни фрилансера играют фриланс-биржи — специальные сайты, где заказчики размещают заказы, а исполнители их получают и выполняют. Например, ты умеешь верстать сайты, ты ищешь фриланс-биржу, регистрируешься как исполнитель и просматриваешь опубликованные задания, далее связываешься с заказчиком и уточняешь детали. Если же тебе, наоборот, нужно сделать сайт, ты тоже регистрируешься на фриланс-бирже, размещаешь заказ и ждешь откликов исполнителей.

Но что делать, если твои навыки относятся к занятиям, для которых иногда даже не придумано названий? Ну, например, ты эксперт по криптовалютам, хакер в серой шляпе или предоставляешь какую-то другую строго специфичную услугу? Тут универсальные фриланс-биржи тебе вряд ли помогут, однако есть и более специализированные.

Yukon — анонимная фриланс-биржа

Yukon — это анонимная биржа, где публикуют самые разнообразные заказы, далеко не все из которых могут быть размещены на других биржах. Нужно форкнуть криптовалюту? Встречается и такое. Впрочем, есть и более приземленные задачи: например, здесь часто ищут разработчиков, копирайтеров, специалистов по CMS и даже дизайнеров.

Листая вакансии, мы натыкались на самые разные сюрпризы. Вот нужен сотрудник «Почты России», а вот кто-то ищет русскоговорящего гида в Таиланде. Особенно запомнилось объявление о поиске двух человек «для создания ожиатажа при продаже авто» (орфография оригинала сохранена). Так что биржа позволит найти работу на любой вкус и на любые навыки. Или даже при отсутствии таковых!

А теперь о том, что делает эту биржу необычной. Здесь могут публиковаться задания, юридическая сторона которых по действующему законодательству может быть неопределенной. Например, произвести массовую рассылку, накрутить счетчик или даже провести тест на проникновение без необходимых в таких случаях бумажных формальностей.

Участвовать или нет в подобных заданиях — личное дело каждого, ответственность в случае чего тоже у всех своя. Если тебе захочется поучаствовать, загляни в Уголовный кодекс или, еще лучше, заранее проконсультируйся у профильного юриста. По крайней мере, ты будешь знать, какие обвинения тебе могут предъявить.

Принцип работы

Переписка между заказчиком и исполнителем защищена сквозным асимметричным шифрованием, поэтому даже администрация не может ее прочитать. Добавь сюда оплату только через крипту (пока поддерживаются Bitcoin и Litecoin), несколько уровней приватности, и ты получишь мощную смесь из последних технологий и анонимности. Именно полной анонимностью Yukon и отличается от других фриланс-бирж.

Yukon при этом не просто доска объявлений, через которую исполнитель и заказчик могут найти друг друга. Биржа помогает разрешать конфликтные ситуации, которые иногда возникают в рабочих отношениях.

Представим, что обе стороны обговорили техническое задание, исполнитель взялся за него, но не справился или выполнил свою работу некачественно. В реальном мире в действие вступит закон, но не в виртуальном, где обе стороны хотят сохранить свою анонимность.

Посмотрим, как Yukon разрешает конфликты. Прежде чем исполнитель приступает к работе, заключается договор, в котором прописываются многие моменты: сумма вознаграждения, срок сдачи работы, проценты от суммы, которые придется вернуть в случае конфликтной ситуации, сторона, которая может начать конфликт, и многое другое.

При возникновении конфликтов есть несколько вариантов развития событий. Обе стороны, как исполнитель, так и заказчик, могут отправить заявку на продление сроков проекта. Если вторая сторона принимает ее, то заключенный договор модифицируется и при этом остается подписанным.

Если заявка не была принята, исполнитель может воспользоваться заморозкой — это время после того, как наступил крайний срок по договору и заказчик не нажал на кнопки «Конфликт» или «Финиш» («Финиш» — это успешный исход договора, «Конфликт» — неуспешный).

За время фриза, если оно достаточно продолжительное, исполнитель может доделать заказ и написать об этом заказчику. Заказчик проверяет работу исполнителя, и, если все хорошо, он может нажать на «Финиш».

Если заказчику по-прежнему не нравится работа исполнителя, он может вообще ничего не делать. А дальше нужно смотреть на договор: по истечении фриза он может принять разный статус — может быть и «Конфликт», и «Финиш». Финиш на руку исполнителю: если вдруг заказчик пропал или с ним что-то случилось, договор автоматически финиширует, а исполнитель получает свои деньги.

Если же в договоре написано, что после фриза будет конфликт, то он и наступит. В договоре есть такие переменные, как распределение средств при конфликте, то есть до заключения договора можно обговорить, что произойдет, если заказчику не понравится работа или исполнителю не понравится работать с заказчиком. При наступлении конфликта деньги распределяются в процентном соотношении между исполнителем и заказчиком. Заказчик может создать договор так, чтобы при конфликте исполнитель ничего не получил, распределив вознаграждение как 0 и 100% соответственно. Поэтому нужно внимательно читать договор перед его заключением.

Если исполнитель не справился в срок, а заказчик не желает ждать фриза, он нажмет «Конфликт», и деньги распределятся автоматически. Не стоит забывать, что в договоре прописывается, кто может начать конфликт: заказчик и исполнитель, одна из сторон (исполнитель или заказчик) или никто.

А если заказчик считает, что исполнитель не справился, исполнитель же, наоборот, что выполнил свою работу качественно? Как рассудить стороны?

Специально для таких случаев доступна услуга арбитра, которого назначает администрация. Договор с арбитром будет трехсторонним. Сначала заказчик и исполнитель выбирают арбитра и приглашают его в проект. Арбитр может отказаться, если не разбирается в предмете. Если арбитр согласился, то он прописывает в договор свое вознаграждение (которого может и не быть при работе на репутацию). Арбитр может распределить процент при конфликте и активизировать процесс конфликта.

Дополнительную информацию о том, как работает биржа, можно получить в официальном FAQ.