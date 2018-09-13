По сообщениям прессы, Google связалась с обозревателями гаджетов на YouTube, которые критиковали еще не анонсированный смартфон компании Pixel 3 XL на основе утекших экземпляров устройства. Вопреки ожиданиям, компания не потребовала удалить спорные ролики, а попросила разрешения использовать части видео, в которых обозреватель в пух и прах разносит так называемую «монобровь» — вырез в верхней части устройства. Что это значит?

Напомним хронологию развития событий (более подробно о ней можно почитать в статье «Утечка Google Pixel 3 XL: расследование, хронология и комментарии участников события»).

В начале августа появилась первая информация о Pixel 3 XL. Неизвестный доброжелатель бесплатно отправил устройства сразу нескольким популярным обозревателям и видеоблогерам. Было разослано довольно много устройств, счет шел на десятки экземпляров. Железо, софт, упаковка — все указывало на то, что это настоящие аппараты. К концу месяца обзор еще не вышедшего Pixel 3 XL не написал, пожалуй, только ленивый. Самые смелые обозреватели даже выложили видеообзоры на принадлежащий Google сервис YouTube.

Вот так выглядит устройство, полученное обозревателями:

Большинство подвергло резкой критике «монобровь» устройства.

Вырез на полученных обозревателями экземплярах оказался чрезвычайно глубоким и неэстетичным.

Неужели дизайнеры Google и вся команда разработчиков HTC не смогли придумать ничего лучше очередного клона iPhone X?

Может, и так. Однако есть нестыковка. В коде Android 9 для Pixel 2 XL найдены изображения устройства, в котором нет и намека на вырез:

Более того, при настройке Pixel 2 XL на Android 9 пользователи видят следующее изображение:

Почему такая нестыковка и зачем, в конце концов, видеообзоры с критикой «моноброви» в утечках Pixel 3 XL понадобились Google?

До обращения Google к обозревателям вопрос вставал, по сути, один: была ли столь массовая утечка спланирована компанией, или же предрелизную партию Pixel 3 XL украли с завода? Сомнений в том, что именно эта модель и именно в таком виде пойдет в продажу, у обозревателей не возникало. После обращения Google к видеоблогерам добавилось еще как минимум два возможных варианта.

Вариант первый: «утек» один из тех прототипов, которые создаются в рамках процесса разработки, но не выходят в свет из-за обнаруженных недостатков в реальном использовании. Многочисленные прототипы — обычная практика разработки устройств. Так поступают практически все компании. Вот, например, фотография прототипов смартфона OnePlus 5, опубликованная самой OnePlus:

Прототипы раздаются пользователям (как правило — работникам компании), которые пытаются оценить достоинства и недостатки дизайна при использовании. В рамках этой теории можно рассматривать вероятность и случайной утечки, и намеренно допущенного, контролируемого слива информации как запланированной «вирусной» маркетинговой кампании. Если окажется, что окончательный вариант Pixel 3 XL будет без выреза, то критика «моноброви» может быть использована Google при анонсе Pixel 3 XL, который назначен на 9 октября.

Вариант второй: все та же параллельная разработка, в которой тестируются варианты как с вырезом, так и без него. Руководство склоняется к тому, чтобы принять вариант с «монобровью». Команда, которая проектирует устройство без выреза, допускает контролируемую утечку варианта конкурирующей команды, после чего демонстрирует начальству массовый негатив и критику выреза со стороны обозревателей и комментаторов. Вариант без выреза получает зеленый свет, а утечку решают использовать в качестве маркетингового хода.

Что именно нас ожидает на презентации 9 октября? Какой вариант Pixel 3 XL представит Google? Пожалуй, впервые за все время существования линейки Pixel появилась интрига.