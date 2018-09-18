Весьма неожиданное послание от Линуса Торвальдса было опубликовано в рассылке Linux Kernel Mailing List. Торвальдс объявил о том, что временно прекратит заниматься разработкой ядра и возьмет небольшую паузу, чтобы поработать над собственным поведением. Дело в том, что Торвальдс пришел к выводу, что очень часто он ведет себя грубо и неприемлемо по отношению к другим разработчикам и сторонним людям.

В послании Торвальдс извиняется перед всеми, кого его несдержанность могла задеть и отвратить от разработки ядра вообще. Он рассказывает, что осознание проблемы пришло к нему недавно, когда он случайно перепутал даты и место проведения ежегодного саммита Linux Kernel Maintainer’s и запланировал на это время отдых с семьей в Эдинбурге. Когда ошибка вскрылась, и стало очевидно, что Торвальдс не сможет присутствовать на саммите Ванкувере впервые за двадцать лет, организаторы решили перенести мероприятие в Эдинбург, чтобы Торвальдсу не пришлось отменять семейную поездку (хотя он и предлагал провести мероприятие без него).

Эта ситуация и порожденные ею дискуссии и вынудили Торвальдса задуматься о своем поведении. Он пишет, что сначала даже порадовался тому, что ему не придется присутствовать на мероприятии, а затем, когда саммит перенесли, задумался о том, что совершенно неправильно ведет себя с людьми и игнорирует настроения, глубоко укоренившиеся в сообществе. Даже радость из-за возможности не посещать саммит тоже показалась ему весьма тревожным сигналом.

«Я нечуткий эмоционально человек, и вряд ли для кого-то станет сюрпризом. Уж точно не для меня самого. Плохо, что из-за этого я неправильно понимал людей и годами даже не осознавал того, насколько неверно я оцениваю ситуацию и какой вклад вношу в создание непрофессионального климата», — пишет Торвальдс.

В итоге Торвальд пришел к выводу, что совершенно не считается с эмоциями и состоянием других людей, зачастую бывает неоправданно груб и требователен, чем лишь укрепляет и поддерживает непрофессиональную и неблагоприятную обстановку в сообществе.

«Отец» Linux подчеркивает, что это не «выгорание», он по-прежнему полон желания заниматься разработкой Linux, и ему лишь нужен небольшой перерыв, чтобы разобраться в себе и изменить свое поведение. На время отсутствия Торвальдса его заменит Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за стабильную ветку ядра Linux.

Также Торвальдс внес изменения в текст документа Code of Conduct, который является своеобразным гайдом для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между разработчиками. Если раньше документ представлял собой список кратких рекомендаций, сводившихся к тому, что нужно уважительно относиться друг к другу, то его новая версия базируется на более серьезном Contributor Covenant, который применяют разработчики GitLab, Ruby, Kubernetes и многих других опенсорсных проектов.

Нужно сказать, что грубость и несдержанность Торвальдса действительно является общеизвестным фактом. Вот только несколько примеров подобного поведения (хотя, если задаться целью, подобных примеров можно собрать десятки, если не сотни):