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Декларативный и функциональный
NixOS — это дистрибутив Linux, построенный вокруг двух ключевых идей:
- Декларативное описание конфигурации (или, лучше сказать, состояния) системы.
- Функциональный менеджер пакетов, допускающий откаты и параллельную установку приложений.
В отличие от других дистрибутивов NixOS не требует от пользователя выполнять длинную цепочку действий, чтобы получить систему, которая ему нужна: устанавливать систему, загрузчик и пакеты, добавлять пользователей, править конфиги и так далее.
Вместо этого NixOS предлагает описать необходимое состояние системы в специальном конфигурационном файле, где будет перечислено все, начиная от пакетов и заканчивая возможностью логина по SSH с помощью пароля. Далее достаточно выполнить одну команду, и, в каком бы состоянии система ни находилась в данный момент, пакетный менеджер приведет ее к требуемому.
Другими словами, если тебе нужна система с установленным Apache, PHP, MySQL, SSH и с некоторыми дополнительными настройками, ты просто описываешь все это в одном конфиге, а затем отдаешь команду на развертывание системы. Независимо от того, свежеустановленная это ОС или уже используемая, ты получишь абсолютно идентичную систему с идентичным набором пакетов и конфигов.
Все это возможно благодаря пакетному менеджеру Nix. В классических дистрибутивах Linux пакетный менеджер при установке пакета «размазывает» его содержимое по всей системе: запускаемые файлы в
/usr/bin, библиотеки в
/usr/lib, остальные компоненты — в
/usr/share. В результате ты получаешь проблемы с неудачным обновлением/удалением пакетов (когда могут остаться файлы-сироты), ад зависимостей (когда два приложения требуют разные версии
/usr/lib/libjpeg.so, например) и легкий способ уничтожить всю систему, неудачно обновившись.
Пакетный менеджер Nix размещает все установленные пакеты в собственных подкаталогах внутри каталога
/nix/store. К примеру, установленный пакет Git будет располагаться в каталоге
/nix/store/nawl092prjblbhvv16kxxbk6j9gkgcqm-git-2.14.1, где набор цифр — это хеш, образованный от окружения сборки пакета: файлов исходников, дерева зависимостей, флагов компилятора и другого. Поэтому с помощью Nix можно установить одновременно не только две версии одного приложения, но и даже две разные сборки.
Благодаря возможности устанавливать разные версии и сборки пакетов и тому, что они располагаются отдельно от системных каталогов, NixOS решает почти все проблемы классических пакетных менеджеров — от неконсистентности системы после неудачного обновления до ада зависимостей. Этот же механизм позволяет откатить систему к предыдущему состоянию и создать сразу несколько разных профилей (слепков) системы, переключаться между которыми можно, не перезагружая машину. Хочешь превратить домашний комп в сервер одной командой? В NixOS с этим нет проблем. Ты даже можешь унести конфигурационный файл NixOS на другую машину и развернуть на ней точно такую же систему с абсолютно тем же набором пакетов.
NixOS позволяет устанавливать софт не только root, но и обычным пользователям (в этом случае пакет будет установлен в домашний каталог), а также имеет встроенный сборщик мусора, который автоматически удалит все пакеты-зависимости, если они больше никому не нужны.
Устанавливаем
В NixOS нет инсталлятора, но если ты когда-нибудь устанавливал Arch Linux, то у тебя не должно возникнуть проблем. Для начала скачиваем последнюю версию NixOS с официального сайта и записываем ее на флешку:
$ wget https://d3g5gsiof5omrk.cloudfront.net/nixos/18.03/nixos-18.03.133192.45f52f765cd/nixos-graphical-18.03.133192.45f52f765cd-x86_64-linux.iso
$ sudo dd if=nixos-graphical-18.03.133192.45f52f765cd-x86_64-linux.iso of=/dev/sdX
Затем перезагружаем машину и грузимся с флешки. NixOS встретит тебя приветствием командной строки.
Первое, что мы должны сделать, — подготовить диск для установки. Проще всего сделать это с помощью parted (в данном примере мы создаем один большой раздел ext3 на диске с разметкой в стиле DOS):
# parted /dev/sda
(parted) mklabel msdos
(parted) mkpart primary ext4 0% 100%
(parted) quit
Мы будем ставить систему на зашифрованный диск, поэтому для начала инициализируем шифрование:
# export NIXOS_NAME="name" # Придумай свое имя
# cryptsetup luksFormat /dev/sda1
# cryptsetup luksOpen /dev/sda1 ${NIXOS_NAME}
Затем примонтируем диск к каталогу /mnt:
# mkfs.ext4 -L ${NIXOS_NAME} /dev/mapper/${NIXOS_NAME}
# mount /dev/mapper/${NIXOS_NAME} /mnt
Теперь обновляем репозитории:
# nix-channel --update
И генерируем дефолтовые файлы конфигурации:
# nixos-generate-config --root /mnt
Команда сохранит на диск два файла:
configuration.nix и
hardware-configuration.nix. Первый — это и есть тот самый файл описания состояния системы, с которым мы будем работать в дальнейшем. Содержимое второго изменять не надо — оно создается автоматически на основании железа, на которое устанавливается NixOS.
Наконец, устанавливаем систему и перезагружаемся:
# nixos-install
Configuration.nix
Файл configuration.nix — основа дистрибутива. В нем пользователь указывает всю желаемую/необходимую конфигурацию (состояние) системы от пользователей и пакетов до шрифтов и в любой момент может ее изменять. Система будет выглядеть ровно так, как ее опишет пользователь в этом файле.
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