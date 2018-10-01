Политика защиты контента (CSP) — это механизм, встроенный в браузеры, который позволяет защититься от XSS-атак. Он описывает браузеру безопасные источники загрузки ресурсов, таких как JavaScript, стили, изображения, фреймы. Основной способ использования политики — блокировка недоверенных JS, что сводит к минимуму вероятность успешной эксплуатации XSS. Например, если в заголовке CSP указано загружать изображения только с текущего домена, то все теги со сторонними доменами будут проигнорированы. Но как провести полноценную атаку с кражей данных, если ничего нельзя отправлять на другие ресурсы?

Типичный пример использования CSP — это разрешение загрузки ресурсов с собственного домена (self) и разрешение выполнения инлайн-сценариев:

Content-Security-Policy: default-src 'self' 'unsafe-inline';

Такая политика подразумевает «запрещено все, что не разрешено». В данной конфигурации будет запрещено любое использование функций, выполняющих код в виде строки, таких как eval , setTimeout , setInterval , так как отсутствует настройка ‘unsafe-eval’.

Запрещено грузить любой контент с внешних источников, в том числе изображения, CSS, WebSocket. И конечно же, JS.

WWW Для примера я специально оставил XSS в этом месте, задача — украсть секрет пользователя.

Но не стоит забывать, что self позволяет работать в контексте SOP в рамках этого домена, поэтому мы по-прежнему можем грузить сценарии, создавать фреймы, изображения. Если вспомнить о фреймах, то CSP распространяется и на фреймы, в том числе если в качестве протокола будет указан data, blob или будет сформирован фрейм с помощью атрибута srcdoc.

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Можно ли выполнить JS в текстовом файле?

Для начала вспомним один трюк. Если современный браузер открывает изображение или какой-то текстовый файл, он автоматически преобразуется в HTML-страницу.

Это нужно для корректного отображения содержимого пользователю, чтобы у изображения был фон и она была расположена по центру. Но iframe также является окном! Поэтому открытые в нем файлы, которые отображаются в браузере, например favicon.ico или robots.txt, автоматически преобразуются в HTML, независимо от того, корректные ли в нем данные, главное — чтобы был правильный content-type .

Но что, если фрейм будет содержать страницу сайта, но уже без заголовка CSP? Вопрос риторический. Выполнит ли открытый фрейм без политики все JS, которые будут у него внутри? Если иметь XSS на странице, мы можем сами записать свой JS внутрь фрейма.

Для теста сформируем сценарий, который открывает iframe. Для примера возьмем bootstrap.min.css, путь к которому указан на странице выше.