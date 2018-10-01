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Типичный пример использования CSP — это разрешение загрузки ресурсов с собственного домена (self) и разрешение выполнения инлайн-сценариев:
Content-Security-Policy: default-src 'self' 'unsafe-inline';
Такая политика подразумевает «запрещено все, что не разрешено». В данной конфигурации будет запрещено любое использование функций, выполняющих код в виде строки, таких как
eval,
setTimeout,
setInterval, так как отсутствует настройка ‘unsafe-eval’.
Запрещено грузить любой контент с внешних источников, в том числе изображения, CSS, WebSocket. И конечно же, JS.
WWW
Для примера я специально оставил XSS в этом месте, задача — украсть секрет пользователя.
Но не стоит забывать, что self позволяет работать в контексте SOP в рамках этого домена, поэтому мы по-прежнему можем грузить сценарии, создавать фреймы, изображения. Если вспомнить о фреймах, то CSP распространяется и на фреймы, в том числе если в качестве протокола будет указан data, blob или будет сформирован фрейм с помощью атрибута srcdoc.
WARNING
Статья написана в исследовательских целях. Вся информация в ней носит ознакомительный характер. Ни автор, ни редакция не несет ответственности за неправомерное использование упомянутых в ней аппаратных платформ, программ и техник!
Можно ли выполнить JS в текстовом файле?
Для начала вспомним один трюк. Если современный браузер открывает изображение или какой-то текстовый файл, он автоматически преобразуется в HTML-страницу.
Это нужно для корректного отображения содержимого пользователю, чтобы у изображения был фон и она была расположена по центру. Но
iframe также является окном! Поэтому открытые в нем файлы, которые отображаются в браузере, например favicon.ico или robots.txt, автоматически преобразуются в HTML, независимо от того, корректные ли в нем данные, главное — чтобы был правильный
content-type.
Но что, если фрейм будет содержать страницу сайта, но уже без заголовка CSP? Вопрос риторический. Выполнит ли открытый фрейм без политики все JS, которые будут у него внутри? Если иметь XSS на странице, мы можем сами записать свой JS внутрь фрейма.
Для теста сформируем сценарий, который открывает iframe. Для примера возьмем bootstrap.min.css, путь к которому указан на странице выше.
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