Предположим, ты хочешь записать все, что будешь делать в терминале. Как это организовать? Можно записать видео — оно будет много занимать, а если залить его на видеохостинг, тот беспощадно сожмет ролик. Другой вариант — воспользоваться замечательным сервисом asciinema.org, о котором мы уже писали. Но если хочешь вставить на сайт видео без всяких плагинов, твой выбор — утилита termtosvg.

Для начала устанавливаем его (у тебя должен быть Python 3):

pip3 install --user termtosvg

Заодно будут установлены библиотеки pyte и lxml, если их нет в системе.

Теперь запускаем саму утилиту, набрав termtosvg . Начнется запись и будет продолжаться до тех пор, пока ты не напишешь exit . Получившийся файл с анимацией по умолчанию отправится в папку /var/ , но при запуске можешь указать желаемый путь и название.

Также можно указать размеры окна, добавив ключ -g , например -g 82x18 . Или задать более интересную цветовую схему при помощи ключа -t . Выбрать из семи готовых вариантов поможет галерея с примерами. О том, как конвертировать из формата cast в SVG, можешь узнать в мануале.