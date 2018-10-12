Предположим, ты хочешь записать все, что будешь делать в терминале. Как это организовать? Можно записать видео — оно будет много занимать, а если залить его на видеохостинг, тот беспощадно сожмет ролик. Другой вариант — воспользоваться замечательным сервисом asciinema.org, о котором мы уже писали. Но если хочешь вставить на сайт видео без всяких плагинов, твой выбор — утилита termtosvg.
Для начала устанавливаем его (у тебя должен быть Python 3):
pip3 install --user termtosvg
Заодно будут установлены библиотеки pyte и lxml, если их нет в системе.
Теперь запускаем саму утилиту, набрав
termtosvg. Начнется запись и будет продолжаться до тех пор, пока ты не напишешь
exit. Получившийся файл с анимацией по умолчанию отправится в папку
/var/, но при запуске можешь указать желаемый путь и название.
Также можно указать размеры окна, добавив ключ
-g, например
-g 82x18. Или задать более интересную цветовую схему при помощи ключа
-t. Выбрать из семи готовых вариантов поможет галерея с примерами. О том, как конвертировать из формата cast в SVG, можешь узнать в мануале.
Чтобы воспроизвести получившийся ролик, достаточно написать
termtosvg <название файла> либо просто открыть его в браузере.
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