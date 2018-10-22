Предположим, что у тебя появилось желание создать свой неповторимый проект. Уже есть идея и представление о том, что будет делать твой гаджет, но тут ты сталкиваешься с закономерным вопросом: как? Школьный курс физики давно забыт, а Google предлагает такое количество информации, что совершенно неясно, с чего начать.

WWW Возможно, твои первые проекты будут полным провалом, но видео на канале восхитительной Симоны Гирц всегда смогут тебя приободрить, а может быть, и вдохновить.

Сейчас проще всего начинать с покупки одноплатного компьютера или микроконтроллера и выбора модулей к нему — благо стоит все это не так дорого. Провода и электронные компоненты ты тоже легко найдешь по приемлемым ценам, а кое-что сможешь даже позаимствовать из старого сломанного ноутбука или другой отслужившей свой век техники. Но сначала нужно определиться, что именно брать в качестве основы.

Выбор платформы: Arduino или Raspberry Pi

Две самые знаменитые платформы для реализации проектов «сделай сам» — это микрокомпьютер Raspberry Pi и микроконтроллер Arduino. А знаменитость в таких случаях означает массу совместимых компонентов и мануалов, которые можно применять без изменений.

Arduino Uno и Raspberry Pi 3B+

Arduino — это опенсорсная плата на основе чипов Atmel ATmega 8/168/328 AVR. Ее основное назначение — работа с датчиками и сенсорами. Эта плата прекрасно подходит для простых проектов, где от устройства требуется только реагировать на поступающие данные.

WWW На сайте Iarduino ты найдешь проекты, которые можно освоить с использованием только готовых модулей на платформе Arduino.

Для начала работы с Arduino понадобится среда разработки — Arduino IDE. В ней обычно пишут на Arduino programming language. Но есть и поддержка С и С++.

Софт для работы с Arduino прост в использовании и не вызовет вопросов у новичка, но при этом он достаточно гибкий, чтобы не переставать им пользоваться и потом. Arduino IDE без проблем идет в Mac, Windows и Linux.

В общем, Arduino — это мастхев для любого желающего начать мастерить что-то электронное. В качестве стартового проекта подойдет любой из готовых наборов либо что-то из наработок сообщества Arduino. Самый простой вариант можно собрать на макетной плате.

В модельной линейке фирменных Arduino есть разные варианты. В первую очередь тебе пригодятся Uno или Leonardo.

Основная разница между ними в том, что Leonardo может подключаться не только как СОМ-порт, но и как мышка или клавиатура. В остальном разница между Uno и Leonardo не принципиальна. Зато когда ты возьмешься за более амбициозные проекты, то обязательно посмотри на Mega и Duo, у них много важных отличий: больше входов и выходов, больше ОЗУ и флеш-памяти. А модель Micro выделяется своими размерами — всего 4,8 на 1,77 см.

К тому же у Arduino есть многочисленные клоны, многие из которых по качеству не уступают оригиналу. Стоить они могут дешевле, но совместимы с софтом и модулями для Arduino. Нет ничего особенно зазорного в покупке клона, поскольку дизайн Arduino опенсорсный. А вот за сборку и качество компонентов клонов отвечают только их производители. Также различаться могут размеры и разводка, расположение кнопок и светодиодов — в тех рамках, что не мешают совместимости с периферией.

INFO Craftduino, Seeeduino, Freeduino, Robotdyn, Iteaduino — зарубежные аналоги Arduino, сопоставимые по качеству с оригиналом. «Ваниль» и Iskra — российские. Кстати, у компании Iskra есть и собственные модули.

Ты можешь заказать плату по очень приятной цене на «Алиэкспрессе», но проблема в том, что нет простого способа отличить качественный клон от некачественного по фотографии. Брак бывает малозаметен, как изображено на картинке.

Однако если тебе уже попалась нерабочая плата, то и ее при желании (и некотором умении) можно починить.

Другая распространенная проблема с дешевыми китайскими клонами — это использование чипа CH340 вместо ATmega. Если видишь Arduino за пару сотен рублей, то там наверняка стоит именно CH340. Однако для его поддержки нужно всего лишь установить другой драйвер, так что экономия может быть оправданной.

Что же касается Raspberry Pi, это компьютер со своей операционной системой, на него даже можно установить большинство программ для Linux (если есть сборка для ARM или если удастся собрать из исходных кодов). Из Raspberry Pi делают игровые приставки, камеры видеонаблюдения, устройства с тачскринами и серверы для хранения электронной библиотеки.

Если для твоего проекта нужен полноценный компьютер с разнообразием утилит и библиотек, то Raspberry Pi или Raspberry Pi Zero W — отличный, хорошо поддерживаемый разработчиками и сообществом вариант. При желании ты можешь связать Arduino и Raspberry Pi, чтобы они работали в симбиозе: например, несколько микроконтроллеров Arduino будут собирать информацию с датчиков, а Raspberry Pi обрабатывать ее.