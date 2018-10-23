Анонимность частной жизни и сбережений — это то, без чего не может существовать свобода личности. Большинство криптовалют создают иллюзию анонимности, но при первом же столкновении с реальным миром эта иллюзия рушится.

К примеру, одной из возможных причин анонимизировать средства может быть защита от мошенников. Если злоумышленнику удается обнаружить кошелек и связать его с личностью владельца, то значительная сумма на счету может послужить мотивацией к таргетированным атакам. При этом стоит единожды связать свои данные с криптовалютным кошельком или монетой, и все транзакции можно будет легко отследить. Казалось бы, проблема решена криптовалютными миксерами, но в большинстве случаев они только усугубляют ее.

INFO Bitcoin mixer — это анонимизирующий сервис, который, разрывая цепочки транзакций, выдает пользователю чистые монеты с бирж.

На деле многие сайты подключают Google Analytics или Яндекс.Метрику, которые ведут подсчет посещаемости, сохраняют все введенные на сайте данные, а также собирают информацию о действиях и портрете посетителя, что сравнимо с полной деанонимизацией. Некоторые сервисы используют другие виды следящих скриптов или, например, cookie — при определенных обстоятельствах они тоже могут скомпрометировать пользователя.

Другой распространенный способ подорвать анонимность — поставить стороннее приложение для связи с техподдержкой, которое хранит логи всех переписок на неподконтрольном сервере. Систематизированные транзакции отслеживают при помощи алгоритмов, разработанных компаниями Chainalysis и Bitfury. В 98% случаев адреса, связанные между собой, и транзакции, совершенные по определенному алгоритму, отслеживаются.

Возможно ли анонимизировать средства

Для защиты средств от мошенников и дополнительной анонимизации все же можно найти подходящий миксер. Он должен соответствовать следующим критериям.

Автоматизация. Полностью автоматическая работа без участия оператора.

Полностью автоматическая работа без участия оператора. Случайность. Транзакции должны выполняться исключительно в случайно заданном порядке и со случайными перерывами. Не допускается использование отложенных транзакций.

Транзакции должны выполняться исключительно в случайно заданном порядке и со случайными перерывами. Не допускается использование отложенных транзакций. Использование бирж. Только использование бирж помогает гарантировать получение новых монет с прозрачной историей.

Только использование бирж помогает гарантировать получение новых монет с прозрачной историей. Отсутствие веб-аналитики. Миксер, подключенный к сторонним сервисам и собирающий cookie, заведомо не анонимный. При обнаружении рекламы, live-чата или статистики пользователей миксовать на сервисе не имеет смысла.

Mixcoins

Mixcoins — сервис, позволяющий проводить более 100 транзакций в месяц, с автоматическим обменом и гарантией анонимности. Сервис работает с 2017 года.

На сервисе используется особый алгоритм смешивания. Монеты пользователя переходят в резервный фонд миксера, а пользователю выплачиваются чистые монеты с бирж. До того как очищенные монеты попадут в кошелек получателя, они смешиваются через биржи с обменом на другие валюты и получением чистых BTC. Это позволяет гарантировать анонимное получение абсолютно чистых монет без истории.

Все операции с монетами выполняются только в случайном порядке, а для отслеживания операций не применяется система писем с кодом, что исключает возможность деанонимизации при хранении данных. После создания запроса пользователь получает уникальную ссылку, которую можно оставить открытой в браузере для отслеживания транзакции. Сервис не хранит данные о транзакциях, они удаляются в течение семи дней после смешивания — вместе со всеми запросами в техническую поддержку.

В целях обеспечения безопасности и анонимности в Mixcoins внедрена система, не позволяющая пользователям указывать один и тот же криптовалютный адрес для вывода. Поэтому система не может быть скомпрометирована ни одним из участников, действия пользователей не систематизируются, так что отследить их при помощи сторонних алгоритмов невозможно. Именно этим зачастую пренебрегает большинство криптовалютных миксеров.

Mixcoins не подключен к системам аналитики, не ведет учет пользователей и не собирает cookie. Информация о транзакциях хранится не более семи дней после завершения и только для оказания технической поддержки.

При возникновении вопросов пользователь всегда может обратиться в техподдержку сервиса, но это не сторонний онлайн-чат, а специально разработанная функция сайта. Для доступа к чату генерируется приватный ключ, после чего открывается окно для диалога.

Выводы

Анонимность биткойна — условное понятие, которое теряется при соприкосновении с реальным миром. Если вы по какой-то причине не желаете раскрывать свои транзакции (как минимум — чтобы не привлекать внимание мошенников), то стоит задуматься о безопасности и делать переводы через миксер. Но и здесь не все так просто. Сервис для миксования должен быть надежным и отвечать основным критериям анонимности. В противном случае его использование только лишний раз скомпрометирует монеты.